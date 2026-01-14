La remodelación del Planetario pondrá en uso su azotea y su entorno exterior para actividades de divulgación

Archivo - Imagen del Planetario de Pamplona cuando se registró el incendio del 14 de enero de 2025. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

La remodelación del Planetario de Pamplona tras el incendio registrado hace un año permitirá integrar la azotea y su espacio exterior en las actividades divulgativas del centro, así como incorporar un espacio de cafetería y restauración dentro del edificio. El Gobierno de Navarra ultima la licitación de la primera parte de las obras, enmarcada en una remodelación que supondrá una inversión total de 5 millones de euros en esta infraestructura.

Así lo ha explicado este miércoles la consejera de Cultura, Deporte y Turismo, Rebeca Esnaola, en la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno. "Ha sido un año intenso, de mucho trabajo, pero imprescindible para avanzar y cumplir el compromiso que adoptamos y trasladamos a la ciudadanía justo hace algo más de 12 meses, que no fue otro que la reapertura de este centro y de su sala más emblemática, la Sala Tornamira, la que albergaba la cúpula, el sistema de proyección y el proyector de estrellas y la que más daños sufrió", ha indicado Esnaola.

Según ha señalado, el trabajo ha avanzado a buen ritmo en este tiempo y hay una hora de ruja "clara" para 2026, centrada en tres prioridades: la rehabilitación y renovación del edificio, la renovación de la sala Tornamira y la presentación y puesta en marcha del Plan Estratégico de Planetario, que tiene como objetivo volver a situarlo como un espacio de vanguardia para la divulgación de la ciencia y de la astronomía, con una propuesta de actividades en coherencia.

La consejera ha asegurado que el Planetario afronta en 2026 "un momento extraordinario", como es el eclipse total que sucederá el 12 de agosto, que se podrá disfrutar especialmente en la Ribera de Navarra. Tanto el Planetario de Pamplona como diferentes departamentos del Gobierno de Navarra están trabajando a través del proyecto EKLIPSE para afrontar este evento, que se espera que tenga un importante impacto cultural, científico, educativo y económico positivo en la Comunidad Foral.

Preguntada sobre por qué se cobran entradas para participar en el programa EKLIPSE, Esnaola ha señalado que "podrá dar más datos la Dirección General de Innovación, que ha hecho el trabajo, pero hay que valorar aquí que a veces la gratuidad no ayuda a poner en valor lo que se está ofreciendo". "También desde el ámbito cultural esta cuestión ha estado muy sobre la mesa, en reflexión, porque a veces lo gratuito no ayuda a valorar la profesionalidad del sector al que nos estamos refiriendo. Son entradas que consideramos accesibles y se está abierto a su revisión", ha afirmado, para apuntar además que se estudiará que "nadie quede sin acudir a un evento" porque se encuentre en una situación económica complicada.

PROCESO DE REFORMA

Respecto a la rehabilitación y renovación del edificio, la consejera ha explicado que se afronta ya la fase final de la licitación de la redacción del proyecto arquitectónico y la dirección de obra. Esta intervención contempla la remodelación de la envolvente, la redistribución interior del espacio para acoger la nueva actividad del centro, la renovación de equipamientos y la modernización de equipos e instalaciones. "Todo ello bajo criterios de accesibilidad universal, eficiencia energética y protección medioambiental", ha recalcado la consejera.

La obra se aprovechará para la reorganización y optimización de espacios, incluyendo la taquilla, la tienda, las salas de exposiciones, los espacios de mediación y talleres, las áreas privadas de trabajo y las zonas comunes. También se llevará a cabo la urbanización del espacio exterior, eliminando instalaciones obsoletas y proponiendo estructuras flexibles y abiertas para nuevos usos o programas. Se habilitarán además nuevos espacios que no eran accesibles al público, como la azotea, cuya incorporación a la actividad divulgativa del centro se considera estratégica. La mejora del espacio exterior se aprovechará para explorar nuevos usos como terraza, cine de verano o gradas.

Se espera además contar con un nuevo espacio de cafetería y restauración en el recinto, con proyección al exterior, de modo que conecte e integre de forma armónica con la vida del parque Yamaguchi.

La obra consta de dos fases, con un coste de 2,5 millones. La primera, que tiene previsto comenzar en el primer semestre 2026, se centrará en la envolvente térmica y la cubierta para mejorar la eficiencia energética del edificio. La envolvente, que se financia en parte con fondos Next Generation a través del Ministerio de Industria y Turismo, tiene un coste de 658.000 euros. La segunda fase corresponde a las obras en el interior, dirigidas a la redistribución de espacios y renovación de equipamientos e instalaciones, con un coste de 1,8 millones.

En paralelo a estos trabajos, se procederá a la nueva dotación tecnológica de la Sala Tornamira, con un presupuesto estimado de 2,48 millones de euros y un plazo de ejecución de 13 meses.

La consejera Esnaola ha presentado también los ejes del nuevo Plan Estratégico del Planetario, trabajado por la consultora La Fábrica.

En esta nueva 'hoja de ruta' se han actualizado los objetivos de la entidad, sus públicos, los ejes programáticos, se ha propuesto la nueva marca y un nuevo estilo gráfico, un nuevo modelo de gestión y de estructura ajustada a una programación anual "propia, de calidad, que aproveche todos los nuevos espacios para generar un entorno dinámico único".

El nuevo Planetario tendrá cinco ejes de trabajo: ciencia y cosmos, humanismo, exhibición y nuevos medios, investigación interdisciplinar y diseño.

"Estamos, por lo tanto, ante un año clave en el que la ejecución y el avance de estas obras irán acompañadas de la puesta en marcha del nuevo Plan Estratégico de Planetario. Un plan que presentaremos en una jornada, abierta a la ciudadanía, en el primer trimestre de este año junto con todos los detalles del nuevo proyecto arquitectónico", ha afirmado Esnaola.

La consejera ha destacado también la actividad que ha logrado mantener el Planetario de puertas afuera en el último año, tras quedar inhabilitadas sus instalaciones por el incendio registrado el 14 de enero de 2025.

Durante este período se ha podido llevar a cabo la reapertura de la exposición STROM en Baluarte en abril, así como celebrar las habituales ediciones de los programas CANSAT y Tecnociencia, con la colaboración de la Universidad Pública de Navarra y con el Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital, que van a volver a celebrarse en 2026.

También se ha impulsado el nuevo programa 'Camino de las Estrellas' de la mano de la Dirección General de Turismo, con experiencias astronómicas y gastronómicas que han tenido un gran éxito de público. Se ha renovado además el programa educativo Escuela de Estrellas, que cuenta con el apoyo del Departamento de Educación, y que este año se ha hecho itinerante, arrancando en la casa de Cultura de Tafalla y llevando la exposición STROM también a esta localidad. A todo ello se suma el ya citado proyecto EKLIPSE.

El objetivo de este año será añadir a los programas actuales las actividades y nuevos programas planteados en el Plan Estratégico del Planetario, de modo que todo esté listo para la apertura del centro, prevista para el primer semestre de 2027.

"El trabajo y la actividad no se han detenido, sino que se han adaptado y se han reforzado para seguir dando servicio y espacio a los programas en marcha. Desde el Gobierno de Navarra, NICDO, y CPEN se está trabajado para poder relanzar el centro con la mayor rapidez posible, pero también hacerlo con una propuesta nueva e innovadora que se convierta nuevamente en referente científico de la comunidad", ha concluido.