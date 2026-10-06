Los repetidores sí computarán para el cálculo de la ratio máxima a 23 estudiantes en Primaria y ESO en la red pública

PAMPLONA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alumnado repetidor sí computará para el cálculo de la ratio máxima de 23 alumnos en los ciclos de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria (ESO) de los centros educativos públicos de Navarra a partir del próximo curso escolar 2027-2028.

La medida ha sido aprobada en la votación realizada este martes en el seno de la Comisión de Seguimiento del Pacto por la Equidad y la Calidad de la educación, en el que están presentes todos los sindicatos que integran la Mesa Sectorial de Educación, con el voto afirmativo de los sindicatos firmantes del Pacto, ANPE, Afapna y UGT, a la propuesta realizada por el departamento de Educación. Las restantes centrales sindicales, Steilas, LAB, ELA y CCOO, que han acudido a la cita, han anunciado sin embargo su intención de no seguir participando en el desarrollo de la reunión y la han abandonado, no tomando posición con respecto a la propuesta, según ha informado el Gobierno en una nota.

La Comisión de Seguimiento del Pacto por la Equidad se reunió el pasado 25 de septiembre. Educación y los sindicatos ANPE, Afapna y UGT se mostraron entonces favorables a que el alumnado repetidor sí compute para el cálculo de la ratio máxima en Primaria y Secundaria en los centros públicos navarros, pero esa decisión no se llegó a votar porque los sindicatos Steilas, LAB, ELA y CCOO se opusieron a ello alegando que necesitaban tiempo para adoptar una postura al respecto.

Educación aceptó posponer la votación y convocó la reunión de la Comisión para la mañana de hoy, al objeto de proceder a la votación que quedó pendiente y que, finalmente, se ha llevado a cabo. Con el abandono de la reunión, los sindicatos que no firmaron el Pacto por la Equidad, Steilas, LAB, ELA y CCOO, han evitado, ha expuesto el Ejecutivo, tener que posicionarse con respecto a la propuesta de que los repetidores sí computen para el cálculo de la ratio máxima de 23 alumnos en los centros públicos de Primaria y ESO, limitando su postura a la abstención.

La propuesta de que el alumnado repetidor sí compute para el cálculo de las ratios máximas supone una actualización de las medidas ya introducidas previamente en el propio Pacto, dentro del apartado de atención a la diversidad del alumnado, en la línea de la reducción progresiva de las ratios máximas y con el objetivo de "seguir mejorando los estándares de calidad de la educación en los centros públicos, y se incorporará al Pacto mediante una adenda".