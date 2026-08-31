Una réplica del escudo original de Pamplona presidirá el zaguán del Ayuntamiento con motivo del Privilegio de la Unión

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, el concejal delegado de Promoción Económica, Mikel Armendáriz; y el historiador y escritor Mikel Zuza - EUROPA PRESS

PAMPLONA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El escudo original de Pamplona, en forma de réplica policromada, regresa este miércoles a la Casa Consistorial en el marco de la celebración del 603º aniversario del Privilegio de la Unión, que conmemora la unión de los tres burgos medievales de la ciudad.

La pieza, un altorrelieve del escudo de armas de Pamplona, flanqueado por dos ángeles y realizado en resina, se atiene "con precisión" a las estipulaciones de Carlos III en el considerado documento fundacional de la ciudad moderna y presidirá el zaguán municipal desde este miércoles.

Esta es una de las novedades dentro de la programación vinculada al Privilegio de la Unión, que se conmemora con diversos actos que comienzan esta semana. La programación la ha presentado el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron; el concejal delegado de Promoción Económica, Mikel Armendáriz; y el historiador y escritor Mikel Zuza, autor del informe sobre la talla heráldica del escudo.

Según ha destacado Asiron, esta iniciativa, "que une patrimonio, memoria e identidad colectiva y que hemos querido definir como 'El escudo vuelve a casa'", pone en valor "una talla heráldica de extraordinaria importancia para la ciudad". "No estamos ante una pieza cualquiera, es una de las muestras más antiguas de heráldica municipal que se conservan en Navarra", ha remarcado, tras añadir que el Ayuntamiento "ha querido abordar la recuperación de esta talla con el rigor que merece".

La nueva pieza, realizada a partir del escudo en piedra ubicado en el Palacio del Condestable, adquirido por el Consistorio a la familia Huarte en 2022, reproduce una de las muestras de heráldica municipal más antiguas que se conservan en Navarra y una de las escasas representaciones históricas del escudo de Pamplona anteriores a las que hoy se conservan en la ciudad, en su mayoría realizadas en el siglo XVIII.

La recuperación y reproducción de la talla se apoyan en un proceso previo de estudio técnico, histórico y documental promovido por el Ayuntamiento, que sitúa la ejecución material de la talla entre mediados de la última década del siglo XVI y la tercera década del siglo XVII. El informe considera "verosímil" que la pieza hubiera formado parte de la fachada de la primitiva Casa Consistorial, por la piedra blanca empleada y la "coincidencia cronológica" con las primeras noticias sobre dicho frontispicio.

La talla reproduce los elementos heráldicos establecidos para Pamplona en el Privilegio de la Unión: campo azul, león pasante de plata, lengua y uñas rojas, bordura de las armas de Navarra y corona real. Ha explicado Asiron que "la talla original, por sus dimensiones y por su peso, no es la adecuada para su instalación en la Casa Consistorial" y "continuará preservada en el Palacio de Condestable".

El historiador Mikel Zuza ofrecerá una conferencia bajo el título 'El escudo de armas de Pamplona: una ciudad, un rey, unas cadenas y un león', el vienes 4 de septiembre, a las 19 horas en el Salón de Actos del Palacio del Condestable.

La talla podrá ser contemplada en las visitas guiadas gratuitas a la Casa Consistorial programadas entre el jueves 3 y el viernes 11 de septiembre, junto a otras actividades, como la Gran Feria Medieval, que se celebra en las calles del Casco Antiguo desde el viernes 4 al domingo 6, y la segunda edición de Autentika - Feria de razas autóctonas de Navarra, en el parque del Runa, en Rochapea, desde el viernes por la tarde hasta el domingo a las 14.30 horas.

La programación incluye un ciclo de conciertos en la Plaza del Castillo, un concierto en Civivox Pompelo y la entrega del Pañuelo de Pamplona a la Asociación Cabalgata de los Reyes Magos de Pamplona.

El martes 8, la Corporación municipal desfilará en Cuerpo de Ciudad por el Casco Antiguo, hasta la Catedral de Pamplona, para realizar una ofrenda floral y un responso.

DESFILE MEDIEVAL EN UNA FERIA CON MÁS DE 100 PUESTOS

La Gran Feria Medieval incluirá más de 100 puestos de artesanos de oficios y agroalimentarios que ofrecerán sus productos en las calles de San Saturnino, Mayor, Eslava, plaza de San Francisco, Nueva, Mercaderes y plaza Consistorial.

La novedad de esta edición es la ruta cultural y comercial que presentan los comerciantes de la calle Nueva, 'De la discordia a la unión'. Esta ruta permitirá conocer, a través de ocho relatos históricos, momentos de la ciudad, desde 1274, año de la muerte de Enrique I, hasta la firma del Privilegio de la Unión, en 1423, a través de narraciones, propuestas teatrales y talleres participativos.

Además, la Asociación de Comerciantes del Casco Antiguo realiza el proyecto 'De Compras por los Burgos', con la entrega de monedas antiguas que se podrán canjear por descuentos, y salen a la calle 17 comercios del Casco Antiguo para mostrar sus productos.

La inauguración de la feria tendrá lugar el viernes 4, a las 18 horas, con presencia de la primera teniente de alcaldía, Garbiñe Bueno; el concejal de Promoción Económica, Proyección Europea, Innovación, Juventud y Cooperación al Desarrollo, Mikel Armendáriz, la responsable de Espacio Kreiva en calle Nueva y representante de los comercios de la calle Nueva, Itziar Gorrindo; Carlos Albillo, representante de la Asociación de Comerciantes del Casco Antiguo, y Lorenzo Sarratea, ganadero de EuskalTxerri y Latxa y presidente del Consejo Regulador de la D.O.P. Queso de Roncal. El horario de la feria será el viernes 4, de 17 a 21 horas, y el sábado 5 y el domingo 6, de 10 a 14 y de 17 a 21 horas.

El domingo, la Asociación Rey de la Faba organizará un cortejo medieval, con más de 200 artistas y figurantes de Muthiko Alaiak y de otros grupos. Partirá a las seis de la tarde del Palacio del Condestable y finalizará en la plaza Consistorial.

EL PAÑUELO DE PAMPLONA, PARA LA CABALGATA DE REYES MAGOS

El lunes 7 será la entrega del Pañuelo de Pamplona - Iruñeko Zapia a la Asociación Cabalgata de Reyes Magos, en el Salón de Recepciones de la Casa Consistorial, a mediodía.

La programación del martes 8 comenzará, por la tarde, con la salida de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos a las 17 horas, desde la estación de autobuses. Llegará a la Plaza Consistorial en torno a las 17.45 horas para recoger a la Corporación municipal, que desfilará en Cuerpo de Ciudad hasta la Catedral.

A las 18.45 horas tendrá lugar la ofrenda floral a los pies del mausoleo de Carlos III y Leonor de Trastámara. A las 19 horas, la comitiva regresará desde la Catedral hasta la Plaza Consistorial, donde se clausurará el Día del Privilegio de la Unión con bailes. Hacia las 19.50 está previsto el regreso de la Comparsa.

MÁS DE MIL PLAZAS EN 34 VISITAS GUIADAS A LA CASA CONSISTORIAL

También se podrá conocer la Casa Consistorial a través de las 34 visitas guiadas gratuitas organizadas desde el Ayuntamiento. Están previstas entre el jueves 3 y el viernes 11 de septiembre, salvo el martes 8, con 1.020 plazas, en castellano y en euskera.

Las tandas, distribuidas en horario de mañana y tarde, tienen una duración aproximada de 45 minutos, en los que se recorren diversas estancias del inmueble. El itinerario está guiado por personal especializado.

CUATRO CITAS MUSICALES

La Plaza del Castillo será el escenario principal para tres conciertos, desde el viernes hasta el domingo. La Pamplonesa, dirigida en esta ocasión por Carlos Sancho Cantus, interpretará música popular, el viernes 4, a las ocho de la tarde. El sábado 5, también a partir de las ocho de la tarde, actuará la Orquesta Sinfónica de Navarra.

El domingo 6 abrirá los conciertos la navarra Aurora Beltrán, a las seis de la tarde, seguida por el colectivo Maruxak, a las 18.45, y Geminiss, proyecto musical en solitario de la compositora, cantante y guitarrista pamplonesa Olaia Bloom, de 20 a 21 horas.

La programación incluye también el concierto homenaje al pianista, compositor y profesor Valentín Larrea, el jueves 3, a las 19.30 horas, en Civivox Pompelo.