Rescatada una mujer de 63 años tras caerse del caballo en las Bardenas

La mujer herida ha sido trasladada en helicóptero al Hospital Universitario de Navarra. - BOMBEROS DE NAVARRA

PAMPLONA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 63 años ha sido evacuada este jueves en helicóptero tras resultar herida con pronóstico reservado al caerse de un caballo en la zona de la Cuesta de los agujeros, en las Bardenas Reales.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso del accidente a las 11.55 horas y se han movilizado los bomberos de Tudela, el Gripo de Rescate Técnico (GRT), un helicóptero de rescate y otro medicalizado y una ambulancia de Soporte Vital Avanzado.

El GRT ha realizado el rescate aéreo de la mujer herida. Posteriormente, ha hecho transbordo al helicóptero medicalizado que la ha trasladado al Hospital Universitario de Navarra.