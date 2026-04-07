Rescatada una mujer de 82 años tras sufrir una caída mientras realizaba senderismo en el Nacedero de Arteta

PAMPLONA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -
Los servicios de emergencias de Navarra han rescatado este martes a una mujer de 82 años tras sufrir una caída mientras realizaba senderismo en el Nacedero de Arteta (Valle de Ollo).
Según han informado desde el Gobierno foral, el aviso del suceso se ha recibido a las 14.32 horas. La mujer ha sido trasladada al Hospital Universitario de Navarra (HUN) con una posible fractura de tobillo y su pronóstico es reservado.
Hasta el lugar han sido movilizados bomberos de Cordovilla, el Grupo de Rescate Técnico (GRT), un helicóptero y una ambulancia de soporte vital básico. La mujer ha sido rescatada por el GRT y trasladada en helicóptero de rescate hasta Miluze, donde se ha realizado un traspaso a la ambulancia que le ha llevado al HUN.