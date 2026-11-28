Archivo - La mujer herida ha sido trasladada al Hospital Universitario de Navarra. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de emergencia han rescatado este sábado al mediodía a una mujer de 50 años que se ha lesionado mientras hacía senderismo en la zona de Lardilur, en el Valle de Larraun.

El aviso se ha recibido a las 12.44 horas y se ha movilizado un dispositivo compuesto por los bomberos del parque de Alsasua, un equipo médico y una ambulancia de Soporte Vital Básico.

El rescate de la senderista, que ha sufrido una posible fractura de tobillo con pronóstico reservado, se ha realizado por tierra. Posteriormente ha sido trasladada al Hospital Universitario de Navarra.