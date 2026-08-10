Rescatado el conductor de un coche que había quedado atrapado tras sufrir un accidente con un camión en Noáin

PAMPLONA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un conductor de 68 años ha sido rescatado este lunes tras quedar atrapado al sufrir un accidente con un camión en la A-21, en Noáin (Valle de Elorz).

Según han informado desde los servicios de emergencias, el aviso del accidente, que ha tenido lugar en el punto kilométrico 7,2, se ha recibido a las 08.48 horas. El herido ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra con policontusiones de pronóstico reservado.

Han sido movilizados bomberos de Cordovilla, una ambulancia de soporte vital avanzado y Policía Foral, que investiga la dinámica del accidente. El coche ha dado alguna vuelta de tonel y el conductor ha sido liberado por bomberos. El conductor del camión ha resultado ileso.