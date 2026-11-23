PAMPLONA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -
Un senderista de 50 años ha sido rescatado este lunes en las Peñas de Aya (Lesaka) tras sufrir una caída y ha sido trasladado al Hospital Universitario Donostia con traumatismo craneoencefálico y traumatismo en un brazo. Su pronóstico es reservado.
El aviso por el accidente se ha dado a las 15.11 horas, según ha informado el 112 Sos Navarra. Al lugar han sido movilizados Bomberos de Oronoz, el Grupo de Rescate Técnico (GRT), helicóptero de rescate, ambulancia de soporte vital básico, ambulancia de soporte vital avanzado de Osakidetza, equipo médico y Policía Foral.
El GRT ha realizado el rescate y ha llevado a cabo un traspaso en Lesaka con la ambulancia medicalizada de Osakidetza, que ha finalizado el traslado al hospital.