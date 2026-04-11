Rescatado tras sufrir un accidente con el coche en las Bardenas

Archivo - Varias personas acceden al Hospital Universitario de Navarra. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 22 años fue rescatado este viernes tras sufrir un accidente con el coche en el camino de la Cabaña del Cacho, en las Bardenas Reales, un camino rural cercano a Carcastillo.

Los servicios de emergencia recibieron el aviso del accidente a las 20.47 horas del viernes y hasta el lugar se movilizaron los bomberos de Peralta, un equipo médico, una ambulancia de Soporte Vital Avanzado, guardas de las Bardenas y la Policía Foral.

El herido, un varón de 22 años, sufre un trauma en extremidad inferior de pronóstico reservado. Fue trasladado inicialmente en una ambulancia convencional pero, posteriormente, hizo transbordo a una ambulancia medicalizada que completó el trayecto hasta el Hospital Universitario de Navarra.