Rescatados dos barranquistas en el barranco de Artazul

PAMPLONA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Bomberos rescataron el domingo por la noche en el barranco de Artazul (Valle de Ollo) a dos barranquistas que no podían progresar y a los que se les hizo de noche. No requirieron de atención médica.

El aviso de los hechos se recibió sobre las 22.05 horas. Al lugar fue movilizado el grupo de rescate técnico (GRT), según ha informado el 112 Sos Navarra.

Los barranquistas estaban en el penúltimo rápel, en una repisa. El GRT accedió por una pista desde Aizpún (Goñi) y los trasladó a su vehículo.