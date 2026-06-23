Rescatados en Erro tres peregrinos que se habían extraviado mientras realizaban el Camino de Santiago

PAMPLONA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Navarra, a través de una patrulla de Atención al Peregrino, ha prestado auxilio a tres peregrinos de nacionalidad francesa que se habían extraviado mientras realizaban el Camino de Santiago y requerían asistencia en las inmediaciones de la localidad de Erro.

Según han informado desde la Guardia Civil, mientras los agentes se encontraban realizando el servicio propio de su especialidad, al circular por la carretera nacional N-135, a la altura del punto kilométrico 28, observaron a tres personas que se encontraban paradas en el arcén y que comenzaron a hacer señales de necesidad de ayuda al paso del vehículo oficial.

Tras detenerse, la patrulla constató que se trataba de tres peregrinos franceses (un hombre, su sobrina y un amigo de la familia) que se habían desorientado al intentar buscar la senda del Camino de Santiago. Uno de los caminantes presentaba restos de sangre en el pecho y en las manos tras haber sufrido una caída a causa del terreno.

A pesar de las lesiones, el herido "manifestó expresamente su deseo de no ser trasladado a un centro médico", por lo que los agentes le facilitaron agua oxigenada y material de primeros auxilios para desinfectar y curar las heridas en el lugar.

Por otro lado, ante el agotamiento físico de la joven que integraba el grupo, que manifestó la imposibilidad de continuar la marcha a pie, y dado que el grupo tenía reserva para pernoctar esa misma noche en Zubiri, los componentes de la Guardia Civil los trasladaron en el vehículo oficial hasta el albergue municipal de dicha localidad.