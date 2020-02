Un responsable de Hacienda dice que el beneficio que recogían las cuentas de Osasuna "no se correspondía a la realidad"

Publicado 13/02/2020 10:46:57 CET

El club reformuló las cuentas para adecuarlas a la realidad y se evitó una reclamación de la UE por ayudas de Estado

PAMPLONA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director del servicio de Inspección Tributaria de la Hacienda foral entre 2008 y 2014, Óscar Martínez de Bujanda, ha afirmado que aproximadamente entre 2002 y 2014 el beneficio que recogían las cuentas anuales de Osasuna "no se correspondía con la realidad", ya que en la práctica en la mayoría de los ejercicios se registraban pérdidas, salvo casos puntuales en los que por la venta de algún jugador pudo haber beneficios.

Martínez de Bujanda -actualmente director gerente de Hacienda-, que ha declarado como testigo en el juicio del caso Osasuna, ha explicado que llegaron a tener conocimiento de esta información a raíz de un expediente que abrió en diciembre de 2013 la Unión Europea por posibles ayudas de Estado.

"Se nos comunicó desde la UE un expediente de recuperación de ayudas de Estado por cuestiones tributarias. Era un procedimiento en el cual los clubes afectados eran Osasuna y otros tres clubes españoles que no son sociedades anónimas deportivas. El expediente venía a decir que estos clubes, al no ser sociedades anónimas deportivas, tenían sobre el Impuesto de Sociedades una normativa fiscal algo más favorable. Osasuna tributaba en el régimen de las sociedades parcialmente exentas y si hubiera sido sociedad anónima deportiva hubiera tenido un tipo impositivo algo más elevado", ha explicado.

Así, Hacienda tenía que preparar alegaciones ante la Unión Europea, considerando que "había argumentos jurídicos de que no correspondía determinar que había ayuda de Estado". "Nos ponemos en contacto con Osasuna para que aportase documentación que a su vez había que aportar a la Unión Europea", ha apuntado.

Hacienda nombró a dos personas para encargarse de este expediente y se pusieron en contacto con el club para solicitar una serie de documentación, "pero como iban pasando los plazos y no habíamos recibido la documentación que habíamos solicitado, tuvimos una reunión a la que asistimos yo y un inspector". En esa reunión estuvieron presente por parte de Osasuna el entonces directivo Sancho Bandrés y un asesor.

En la reunión, Sancho Bandrés, que llegó a la directiva en 2012 explicó que, "a pesar de que en las cuentas anuales podía figurar que había beneficios en la mayoría de ejercicios, atendiendo a determinadas salvedades que se hacía en la auditoría, la realidad era que normalmente había habido casi todos los años pérdidas".

En este contexto, Hacienda necesitaba conocer la realidad de la situación dado que era clave determinar si había habido pérdidas o beneficios para establecer si había habido ayudas de Estado.

Bandrés explicó que había reformulado las cuentas de los años anteriores para que se adecuaran a la realidad. En la documentación que Osasuna entregó a Hacienda "el resultado era que prácticamente todos los años las pérdidas eran claras, y en base a ese documento, terminamos de preparar la contestación justificando que no había ayuda de Estado, puesto que no había habido beneficios sino pérdidas", ha afirmado Martínez de Bujanda. Si no se hubieran recalculado las cuentas, hubiera constado un resultado positivo.

Finalmente, según Martínez de Bujanda, el expediente de la Unión Europea se resolvió en 2016 y determinó que "conceptualmente había ayuda de Estado, pero la ayuda de Estado con los cálculos que hicimos salía a 4.000 euros y se determinó que no había que regularizar nada y el expediente se cerró en esos términos".