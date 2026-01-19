Retiradas del paseo de Sarasate las seis estatuas de los reyes

Trasladados los tres reyes del Paseo de Sarasate. - CRISTINA NUÑEZ BAQUEDANO

PAMPLONA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las obras para el traslado de las esculturas de los reyes entran en su fase final en lo que respecta al paseo de Sarasate. Ya se han retirado las seis estatuas y únicamente queda el desmontaje de las tres peanas del frente sur, además de la recogida de materiales. Las tres últimas esculturas retiradas se han trasladado, al igual que las tres primeras a mediados de diciembre, a un almacén municipal hasta que puedan reubicarse en el parque de la Taconera.

Para garantizar su seguridad e integridad en el traslado, las esculturas se han retirado en unas jaulas metálicas. De esta forma, se ha facilitado que una grúa pudiera alzarlas y trasladarlas desde el paseo de Sarasate a un almacén en la propia Taconera. En próximos días, se procederá a la reubicación en una zona verde ajardinada en las inmediaciones del mirador este de las tres últimas esculturas retiradas. Hace dos semanas se colocaron en el parque de la Taconera las tres primeras estatuas que se retiraron del paseo de Sarasate en el mes de diciembre.

A partir de ahora, con la zona oeste del paseo de Sarasate despejada del conjunto escultórico, las obras de reurbanización continuarán su curso, "avanzando progresivamente del frente del Parlamento hacia la Plaza del Castillo, comenzando por los trabajos de renovación de redes", ha indicado el Ayuntamiento.