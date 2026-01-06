Retrasos generalizados en el Transporte Urbano Comarcal a causa de la nieve

Archivo - Un autobús circula por una calle nevada, en una imagen de archivo - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Transporte Urbano Comarcal (TUC) ha iniciado el servicio este martes con retrasos generalizados a causa de la nieve, según han informado desde TCC.

Aunque todas las líneas prestan servicio, las más afectadas son la L14, L16, L20 y L23. En concreto, la L14 no accede a Artica y al Ayuntamiento; la L16 no accede a Beriáin Viejo; la L20 en Gorraiz solo accede hasta la rotonda de entrada; al igual que la L23 en Olloki.

Las incidencias también se podrán consultar en la página web del TUC, www.tuvillavesa.es, en la cuenta de X @MCP_Info y en el teléfono de Atención Ciudadana de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, 948 42 32 42.