Retrasos en el inicio del servicio de Transporte Urbano Comarcal debido a piquetes informativos por la huelga general

Piquetes informativos con motivo de la huelga general del 17 de marzo - EDUARDO SANZ NIETO-EUROPA PRESS

PAMPLONA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Piquetes informativos con motivo de la huelga general convocada este martes por un salario mínimo propio están ocasionando retrasos en el inicio del servicio del Transporte Urbano Comarcal, "afectando a la puntualidad prevista desde las instalaciones", según han señalado desde Moventis TCC en un comunicado.

Por su parte, desde los sindicatos ELA y LAB han destacado el "amplio seguimiento de la huelga general en sus primeras horas", en concreto en empresas de Navarra como Funvera, Savera, Torraspapel, Lakuntza Calor, Barranquesa, Omnia, Magotteaux, Arcelor Lesaka, Portland, Aceros Moldeados, GhGuema, Mecaisa o Guerra Hnos, Kybse, Icer Rail o Ingeteam, entre otras.

También han remarcado "el impacto de la convocatoria" en algunos clubes deportivos como Oberena o Huarte, en ITV y en algunos grandes supermercados como Carrefour o Leclerc.

En cuanto a los servicios públicos de Navarra, ambos sindicatos han señalado que "la actividad de los servicios municipales ha sido muy reducida" en Pamplona, Zizur Mayor, Burlada, Villava, Alsasua y en las Mancomunidades de Leitza y Sakana.