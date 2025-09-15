Retrasos en el inicio del servicio de villavesas debido a los piquetes ante los paros convocados para este lunes

Archivo - Un autobús urbano. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los servicios mínimos del 60% ante los paros parciales convocados para este lunes en el Transporte Urbano Comarcal de Pamplona de 6 a 8.30 horas están saliendo con retraso de las instalaciones debido a los piquetes informativos, según ha informado la empresa Moventis TCC.

Se prevé que el servicio recupere la normalidad entre las 9 y las 10 horas, aproximadamente.

El comité de empresa retomó la semana pasada los paros que llevaba meses convocando en el marco de la negociación del convenio. Los paros continuarán esta semana los días 17, 19 y la siguiente semana los días 22, 24 y 26 de septiembre, en horario de 6 a 8.30 horas.