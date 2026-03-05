Reyno Gourmet cuenta en el mercado con un total de 2.746 productos, un 8% más que hace 4 años

El consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, José María Aierdi, abre la reunión anual de las empresas pertenecientes a Reyno Gourmet. - IÑIGO ALZUGARAY / GOBIERNO DE NAVARRA

La marca Reyno Gourmet va consolidando su crecimiento en el mercado con un aumento continuado de productos alimentarios que alcanzan ya las 2.746 referencias, con un incremento del 8% respecto a hace cuatro años. Así se ha dado a conocer en la Jornada de Empresas Reyno Gourmet 2026, celebrada este jueves en el Hotel Don Carlos de la localidad de Huarte y donde han participado una treintena de estas firmas adheridas a las distintas figuras de calidad que integran este sello.

"El público valora cada vez más conocer el origen y la trazabilidad de los productos que consume y el sello de Reyno Gourmet es el mejor distintivo que garantiza la calidad certificada, proximidad y producción sostenible de los alimentos, además de comprometerse con el territorio y sus agentes productores", ha señalado el consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno foral, José Mari Aierdi, durante la apertura del acto.

El consejero ha señalado, asimismo, que "las empresas adheridas al sello Reyno Gourmet no sólo demuestran su compromiso con la calidad certificada de los productos que venden sino también con la innovación y la apuesta por el territorio y la economía local". En ese sentido, Aierdi ha felicitado a las firmas adheridas y ha expresado que "es una buena noticia ese incremento en el número de productos de Reyno Gourmet en los últimos años y, también, señal de que las y los consumidores finales lo valoran y saben reconocer ese trabajo bien hecho".

A lo largo de la jornada, que este año ha querido poner el foco en la fuerza del trabajo colaborativo y la generación de sinergias que se producen entre distintos agentes del sector agroalimentario navarro como nueva vía de oportunidad, el equipo técnico de Reyno Gourmet ha ofrecido una visión detallada sobre la evolución reciente de la marca. Así, ha explicado que el número de referencias certificadas ha crecido de manera constante en los últimos años, pasando de 2.546 productos en 2022 hasta los 2.746 en 2025. En cuanto al número de empresas integradas en Reyno Gourmet, también han subrayado la estabilidad del tejido empresarial, que ha evolucionado desde las 109 empresas de 2022 hasta las 115 en la actualidad.

NUEVAS INCORPORACIONES

Entre las últimas figuras de calidad que se han incorporado a la enseña de Reyno Gourmet destacan la Txistorra de Navarra, la Cereza de Milagro y la Nuez de Navarra, que se suman a las ya tradicionales marcas de alimentos de calidad. En total, Reyno Gourmet acoge actualmente 13 figuras de calidad de Navarra como son el Aceite de Navarra, Alcachofa de Tudela, Espárrago de Navarra, Piquillo de Lodosa, Queso Idiazabal, Queso Roncal, Cordero de Navarra, Ternera de Navarra, Vino DO Navarra y DO Rioja, Cava, Pacharán Navarro y Chistorra de Navarra. También acoge la Producción Ecológica, Alimentos artesanos, Producción Integrada y las marcas colectivas Nuez de Navarra y Cereza de Milagro.

Las empresas de Reyno Gourmet participantes en el acto de este jueves han asistido posteriormente a la ponencia 'Claves del marketing digital para impulsar las marcas agroalimentarias', impartida por Mikel Markuleta, experto en estrategia digital, quien ha compartido tendencias actuales de comunicación, herramientas para mejorar la presencia online y recomendaciones prácticas para atraer a un consumidor cada vez más digitalizado.

LA COLABORACIÓN, CLAVE EN LA JORNADA

Uno de los momentos más destacados de la mañana ha sido la mesa redonda 'Colaboracionismo: ejemplos, nuevas vías y oportunidades', centrada en la fuerza del trabajo conjunto como motor de innovación. En ella, Anaut y Postres Ultzama han explicado el origen de su colaboración para crear un helado de polvorón, ejemplo de creatividad y sinergia entre empresas navarras.

Por su parte, Conservas El Navarrico y Bodegas Ochoa han compartido su experiencia en torno al proyecto 'Vinos y Conservas', un formato de maridaje que une la tradición conservera y vitivinícola de Navarra para ofrecer propuestas gastronómicas diferenciadas. La emprendedora, sumiller y creadora de contenido Beatriz López, 'La Reyna de Copas', ha aportado además su visión sobre cómo conectar marcas locales con audiencias digitales y con proyectos de comunicación colaborativos.