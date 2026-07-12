El riesgo de incendio forestal este domingo es "extremo" en toda Navarra

Foto de archivo del incendio forestal ocurrido en Imárcoain el pasado 5 de julio. - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El riesgo de incendio forestal previsto por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este domingo es "extremo" en todo el territorio de Navarra.

SOS Navarra, desde su cuenta en X, recomienda evitar cualquier actividad que pueda producir incendios. En caso de incendio, aconsejan llamar al 112 lo antes posible y seguir ciertas medidas de autoprotección.

En concreto, en caso de encontrarse en terreno abierto con un incendio que ya se ha iniciado, con llamas altas, humo denso y propagación rápida, la única opción es la evacuación inmediata. Es importante escapar en dirección opuesta al viento para evitar que el humo nos asfixie. Y también pendiente abajo, ya que el fuego sube con rapidez por las laderas. Lo ideal es bajar hacia zonas despejadas, como caminos y carreteras, o zonas ya quemadas. Además, hay que evitar áreas en las que haya vegetación densa que pueda arder.

Si el humo es denso, aconsejan cubrirse la boca y la nariz con ropa húmeda, para filtrar las partículas tóxicas que genera la combustión y poder respirar mejor. Una vez más, hay que llamar al 112 lo antes posible e informar a los servicios de emergencia de la situación.

Por su parte, el Gobierno de Navarra ha llamado a extremar las precauciones en las labores de cosechado de cereal y otros cultivos con bajo contenido de humedad, así como en otras actividades profesionales en el medio rural. A causa de lo complicado de la situación meteorológica, se recomienda no realizar estos trabajos a partir de las 14.00 horas en toda Navarra. Además, en suelo urbano, se desaconseja el uso del fuego en exteriores, específicamente la celebración de hogueras, barbacoas y el uso de material pirotécnico o cualquier artefacto con fuego hasta que se produzca una normalización de las temperaturas y las condiciones de humedad de la vegetación.

De acuerdo con la Orden Foral 222/2016, de 16 de junio, que regula el uso del fuego en suelo no urbanizable, y con el Plan Anual 2026 para la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales en la Comunidad Foral de Navarra, mientras se mantengan los niveles de riesgo muy alto o extremo continúa sin estar permitido el uso recreativo del fuego en suelo no urbanizable, lo que incluye la prohibición de hacer barbacoas, lanzar material pirotécnico o usar fuego en romerías. Tampoco pueden realizarse quemas agrícolas o forestales, incluida la quema de rastrojos.

Asimismo, en los momentos en que el índice de riesgo alcance el nivel extremo, se mantiene la prohibición de circular con vehículos a motor por pistas forestales y otros caminos rurales, y se recuerda que el uso de maquinaria y equipos susceptibles de generar chispas, deflagraciones o descargas eléctricas cerca de vegetación, como cosechadoras, empacadoras o desbrozadoras, debe realizarse con especial precaución y ajustarse a las restricciones horarias establecidas.