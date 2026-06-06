Roldán apuesta por un Podemos Navarra "con voz propia" y por "activar a la ciudadanía" de cara a las elecciones de 2027

Archivo - La coordinadora autonómica de Podemos Navarra, Neniques Roldán. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora autonómica de Podemos en Navarra, Neniques Roldán, ha apostado por que la formación morada en la Comunidad foral tenga "voz propia" y ha llamado a "activar a la ciudadanía" con vistas a las elecciones forales y autonómicas de 2027. De cara a estos comicios, ha indicado que "no tenemos nada decidido" respecto a su Podemos concurrirá en solitario o en coalición.

Así lo ha apuntado en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en un encuentro con inscritos y simpatizantes, con lema 'Construye Navarra con Podemos', en el que "poner en común y poner en práctica la inteligencia colectiva para ir construyendo las bases de lo que va a ser el programa electoral que va a regir entre el 2027 y 2031".

En este sentido, ha señalado que "se van a cumplir tres legislaturas en las que Podemos Navarra ha estado en las instituciones, en el Parlamento, en los ayuntamientos y a veces también en el Gobierno, y esto nos ha hecho aprender, nos ha hecho ver cómo puede incidir la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones".

Así pues, con este encuentro busca poner "los pilares que van a construir nuestro edificio" con "voz propia porque queremos que nuestras propuestas sean significativas y cojan el rumbo de las políticas en Navarra". Políticas centradas en el medio ambiente, la vivienda o los derechos sociales que "pongan los pilares de un estado de bienestar sobre el que ya vemos que hay fondos buitre, élites que quieren poner sus garras, gestionarlo de manera privada y sacarnos los recursos que tenemos".

Neniques Roldán ha resaltado que este encuentro busca, además, "activar a la ciudadanía" cuando se cumple el 15 aniversario del 15-M, que "demostró que con la actividad social, con la participación, se podían conseguir cosas y se podían cambiar dinámicas del bipartidismo". "Creemos que hay que activarlo para conseguir la mejor propuesta para la ciudadanía", que "la haremos con Podemos o la haremos con Contigo-Zurekin, de la forma que creamos que va a construirse mejor esa Podemos Navarra con voz propia".

Preguntada sobre si en 2027 Podemos Navarra irá en solitario o en coalición con Contigo-Zurekin, Roldán ha explicado que "estamos en una mesa de negociación". Ha señalado que "la idea es unir a la izquierda, como hemos hecho hasta ahora, pero es verdad que estamos viendo" que "no estamos consiguiendo doblarle el brazo" al PSOE, sino que "más bien" al contrario. "Nosotras no hemos nacido para ser domesticadas, hemos nacido para intentar cambiar las dinámicas de ese régimen del 78", ha destacado.

"Nosotras hemos nacido para cambiar esas dinámicas y si la mejor forma es hacerlo en coalición lo haremos, pero si vemos que la mejor forma es hacerlo solas, iremos solas. No tenemos nada decidido todavía", ha indicado.