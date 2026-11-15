El arzobispo de Pamplona, Florencio Roselló come en el Seminario con personas desfavorecidas con motivo de la X Jornada Mundial de los Pobres. - ARZOBISPADO DE PAMPLONA

PAMPLONA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Con motivo de la conmemoración conmemoración de la X Jornada Mundial de los Pobres 2026, este domingo se ha celebrado una comida con pobres y desfavorecidos en el seminario diocesano, presidida por el arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, monseñor Florencio Roselló, que ha estado acompañado por el vicario de Pastoral Social y Promoción Humana, Juan Zabala Osés. Previamente, a las doce del mediodía, se ha celebrado una eucaristía en la Catedral de Santa María la Real, que también ha estado presidida por el arzobispo.

A la comida, que se ha celebrado a las dos de la tarde, han acudido unas ochenta personas que están siendo asistidas en Cáritas o en Manos Unidas y en las delegaciones de Trata, Pastoral Gitana, Pastoral Penitenciaria, Migraciones, Pastoral de Justicia y Paz, Pastoral de la Salud y Pastoral del Trabajo, junto con los responsables de dichas delegaciones.

La Jornada Mundial de los Pobres, que este año se celebra con el lema 'El Señor es el refugio del pobre', es una iniciativa instituida por el papa Francisco al cierre del Año de la Misericordia en 2016, y se celebra cada año el 33º Domingo del Tiempo Ordinario, justo antes de la fiesta de Cristo Rey.

En una carta publicada esta semana en La Verdad, el arzobispo Florencio Roselló ha subrayado que "cuando hablamos de los pobres, pienso en los que experimentan en sus vidas y en su familia las carencias económicas y sociales. No hablo de los pobres de conciencia, de espíritu, ni de los pobres cegados por el dinero. Hablo de los pobres que no tienen lo necesario para vivir, de las personas que no llegan a fin de mes, de los pobres que no encuentran vivienda, de los que sufren adicciones, de los que no encuentran trabajo, y de los que, por ser de fuera, por ser inmigrantes, se les tilda de sospechosos y delincuentes. Hablo de los pobres 'de toda la vida'".

El arzobispo ha señalado que "cuando hablamos de los pobres hablamos de 1.200 millones de personas, según la ONU, viviendo en pobreza multidimensional, es decir, con varias necesidades a la vez. O también, según UNICEF, de más de 400 millones de niños y niñas en el mundo sufren pobreza infantil privativa, sin acceso a necesidades básicas indispensables como nutrición adecuada, agua potable o saneamiento. Cuando hablamos de los pobres, estoy pensando en el 26,5% de población en España, según el INE (tasa AROPE), en situación de pobreza o exclusión social, siendo la vivienda, el coste de energía y la precariedad laboral los principales factores determinantes de dicha pobreza".

Florencio Roselló ha apuntado que "Caritas Española identifica a más de 9,4 millones de personas en situación de exclusión social en nuestro país, de los cuales 4,3% están en situación de exclusión severa". Y ha advertido que "tener un trabajo ya no libra de la pobreza, pues el 46% de hogares en pobreza severa tienen algún trabajo que posibilita un ingreso". "Por su parte, Cáritas Diocesana de Pamplona y Tudela advierte de que el riesgo de pobreza en Navarra se sitúa en el 14,2% de la población y alerta sobre el incremento de la pobreza severa (que afecta a un 7,9% de la población) y la creciente dificultad de acceso al alquiler en la comarca de Pamplona", ha indicado.