La Ruta del Chocolate Justo llegará a cinco localidades navarras

Presentación de la novena edición de la Ruta del Chocolate Justo de Navarra - CONSORCIO DE COMERCIO JUSTO DE NAVARRA

PAMPLONA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La novena edición de la Ruta del Chocolate Justo llegará a las localidades de Sangüesa, Cascante, Tafalla, Santesteban y Mirafuentes, combinando actividades culturales, educativas y participativas que permiten conocer "qué hay detrás de uno de los productos más consumidos en el mundo".

Se trata de una iniciativa impulsada por el Consorcio de Comercio Justo de Navarra, integrado por SETEM, Proclade Yanapay y Pueblos Hermanos, en colaboración con la Red de Bibliotecas. La presentación de esta edición, celebrada en el Mercado del Ensanche de Pamplona, ha contado con la participación del maestro chocolatero Rafael Gorrotxategi y ha servido para dar a conocer un nuevo panel expositivo dedicado a las mujeres agricultoras.

La Ruta del Chocolate Justo es una iniciativa que utiliza el cacao y el chocolate como punto de partida para acercar a la ciudadanía la realidad de las personas productoras, las desigualdades del comercio internacional y las alternativas que ofrece el comercio justo.

Este año la ruta llegará a Sangüesa, Cascante, Tafalla, Santesteban y Mirafuentes, esta última localidad situada en la Merindad de Estella, donde las actividades se desarrollarán a través del Bibliobús.

Como han explicado Luis González, de SETEM Navarra-Nafarroa, y Jesús Blanco, responsable de Proclade Yanapay en Navarra, la elección del Mercado del Ensanche como escenario de la presentación responde también a la voluntad del consorcio de reivindicar el comercio local, su contribución a la economía de proximidad y su papel en la construcción de modelos de consumo más sostenibles y respetuosos con las personas.

Desde el miércoles 14 de octubre y hasta su finalización se repartirán 4.000 unidades de chocolatina con un díptico informativo entre quienes compren en los puestos del mercado y se sorteará una cesta de productos de comercio justo. Para participar tendrán que incluir su nombre y número de teléfono y el 23 de octubre, día que se celebrará una cata en el Mercado del Ensanche se realizará el sorteo. Esta iniciativa está financiada en el marco de un proyecto de sensibilización del Gobierno de Navarra, área de Cooperación, y cuenta con financiación del Ayuntamiento de Pamplona.

La Ruta del Chocolate Justo se desarrolla en colaboración con la Red de Bibliotecas de Navarra, una alianza que ha permitido extender a diferentes municipios actividades de educación y sensibilización vinculadas al comercio justo.

Durante la presentación, Iosune Ojer, responsable de proyectos de la Red de Bibliotecas de Navarra, ha puesto en valor esta colaboración y el papel de las bibliotecas como espacios abiertos a toda la ciudadanía, que, "además de facilitar el acceso a la cultura y al conocimiento, contribuyen a desarrollar una mirada crítica sobre la realidad social".

A través de exposiciones, propuestas de lectura, actividades participativas y experiencias relacionadas con el cacao, la ruta invita a reflexionar sobre las condiciones en las que se producen los alimentos y sobre la capacidad de las decisiones de compra para contribuir a unas relaciones comerciales más justas.

Uno de los protagonistas de la presentación ha sido Rafael Gorrotxategi, maestro chocolatero de Tolosa, vinculado al movimiento Bean to Bar, una corriente que apuesta por conocer y controlar el proceso de elaboración del chocolate desde el haba de cacao hasta el producto final.

Las personas asistentes han podido participar en una conversación con el chocolatero sobre el cultivo, la transformación y el comercio del cacao, así como conocer de forma práctica cómo se elabora chocolate a partir de habas previamente tostadas y molidas.

Esta actividad ha servido para poner de manifiesto que detrás de una tableta de chocolate existe un proceso complejo que comienza con el trabajo de miles de personas agricultoras, cuyo "conocimiento y esfuerzo resulta fundamental para obtener el producto final".

PANEL DEDICADO A LAS MUJERES

En esta novena edición de la Ruta del Chocolate Justo se incorpora un nuevo panel expositivo dedicado a las mujeres agricultoras, con el objetivo de visibilizar su contribución a la producción de alimentos y su papel en las comunidades rurales.

"El cacao es un producto especialmente adecuado para explicar las contradicciones del comercio internacional. Detrás del chocolate que llega a nuestras tiendas existe una cadena de producción en la que las personas agricultoras no siempre reciben una remuneración justa por su trabajo y en la que persisten problemas relacionados con la pobreza, el trabajo infantil y el impacto medioambiental de determinados modelos de producción", han explicado los organizadores.

Frente a estas situaciones, el comercio justo defiende unas relaciones comerciales basadas en "el respeto a los derechos laborales, una remuneración adecuada para las personas productoras y una mayor sostenibilidad social y ambiental".