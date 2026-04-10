Saiz y Chivite destacan la colaboración entre administraciones en la regularización de migrantes y las ayudas sociales

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. - EUROPA PRESS

PAMPLONA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, han puesto en valor este viernes la importancia de la colaboración entre ambas administraciones tanto para el "buen desarrollo" del proceso de regularización de personas migrantes como para la "complementariedad" de ayudas sociales como el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y la renta garantizada.

Así lo han destacado en una comparecencia ante los medios de comunicación tras mantener un encuentro en el Palacio de Navarra donde se han repasado los "históricos" datos en materia de afiliación a la Seguridad Social en Navarra y España, la implementación del IMV y la regularización de personas migrantes.

Elma Saiz, que ha trasladado un mensaje de "tranquilidad", ha afirmado que el proceso de regularización "es inminente", se está "siguiendo el calendario" y realizando "todos los trámites efectivos para que vea la luz cuanto antes" y sea un proceso "ágil y eficaz".

Chivite ha trasladado a la ministra el "total apoyo" del Gobierno de Navarra en un proceso que ha considerado un "reto" pero a la vez "una gran oportunidad social y económica" para la Comunidad foral y el Estado. El Ejecutivo foral, ha señalado, se está preparando "en la parte que nos compete" para el "buen desarrollo" de esta regularización se realice "de manera correcta, eficaz" y "preparar el terreno para favorecer sobre todo en el ámbito de la empleabilidad".

María Chivite ha subrayado que las personas migrantes "ya son parte de nosotros y nosotras" y "debemos favorecer con todas las herramientas posibles su integración, su emancipación y su plena garantía de derechos". En este sentido, ha destacado que "en lo que tiene que ver con derechos ciudadanos en Navarra, las competencias que tiene la comunidad están garantizadas" a nivel sanitario, educativos y de servicios sociales. "Frente a los discursos xenófobos la realidad es que este país no podría salir adelante sin las personas que vienen a contribuir a su desarrollo y que, en su gran mayoría, vienen a buscar una oportunidad para ellos y para sus familias al tiempo que aportan al bien común", ha manifestado.

"EL IMV NO VINO PARA SUSTITUIR AYUDAS AUTONÓMICOS"

En este encuentro también se ha abordado la implantación del Ingreso Mínimo Vital en Navarra y su "complementariedad" con una renta garantizada. María Chivite ha recordado que la prestación autonómica se va a modificar para "mejorar la inclusión laboral" permitiendo un "soporte económico básico a las familias más vulnerables pero con una mirada en el empleo, la capacitación y la incorporación al mercado laboral".

Por su parte, la ministra Saiz ha destacado que "cuando todas las administraciones remamos a favor podemos mejorar la calidad de vida de la población más vulnerable". Al respecto, ha señalado que el IMV llegó en marzo a "más de 9.590 familias" en Navarra mientras que la renta garantizada "protege a otras 10.000 familias". Algo que "demuestra que ambas herramientas no compiten, sino que se complementan", ha subrayado Saiz, quien ha remarcado que el IMV "no llegó para sustituir ayudas autonómicas, sino para reforzar el escudo social".

A este respecto, ha afirmado que Navarra es "un ejemplo de buena convivencia entre sistemas de protección, garantizando una mayor cobertura y llegando a más personas". En este sentido, ha destacado que la Comunidad foral es una de las regiones "con menor tasa de riesgo de pobreza, situándose 9,2 puntos porcentuales por debajo de la media nacional" mientras que "la tasa de pobreza y exclusión social en la infancia ha caído 7 puntos en un año hasta un 27,3%".

De la misma manera, ha puesto en valor que Navarra "está desarrollando los itinerarios de inclusión con resultados muy positivos", con una inversión de 8,2 millones de euros y "más de 12.300 beneficiarios directas". Programas, ha indicado, que "combinan atención social, empleo y educación, adaptándose a las necesidades reales de las personas en las distintas zonas de la Comunidad foral".

Asimismo, Elma Saiz ha destacado la apuesta "decidida" por la inserción laboral, "porque el objetivo no es sólo proteger sino generar oportunidades laborales". Sobre esta cuestión, ha resaltado que el 64% de los hogares perceptoras del IMV tiene ingresos por trabajo, por eso, ha dicho, se ha modificado esta prestación para "reforzar" el incentivo al empleo de manera los primeros 6.000 euros de incremento de ingresos por trabajo "no se tendrán en cuenta para el cálculo de la prestación" y a partir de esa cantidad "se computará el 50 o el 45% en caso de los hogares más vulnerables".

CIFRAS "HISTÓRICAS" EN AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL

Finalmente, en la reunión se han puesto en valor los "históricos" datos en materia de afiliación a la Seguridad Social en Navarra y España, así como su importancia "en términos sociales" porque el empleo "es clave para el desarrollo económico" pero también "personal", ha subrayado Chivite.

En la misma línea, Elma Saiz ha puesto en valor las buenas cifras de afiliación, tanto a nivel nacional, alcanzando el "récord histórico" de 22 millones de afiliados, como en Navarra, con 316.000 los afiliados. La ministra ha destacado que, desde 2018, la afiliación en la Comunidad foral ha aumentado "más de un 15% en términos desestacionalizados" y se ha incrementado en 5.500 personas en el último año.

Asimismo, ha resaltado que el 47% de las personas afiliadas son mujeres, aumentando "en más de 6.100 mujeres" en los últimos dos años; mientras que los trabajadores extranjeros "superan los 40.500 afiliados" y "más de 6.200 son autónomos". También ha apuntado que "casi el 83% de los contratos son indefinidos", "más de 13 puntos porcentuales que antes de la reforma laboral".

Datos, ha dicho, que "no son casualidad" sino "el resultado de una estrategia coherente que combina protección social con activación laboral, que acompaña a las personas y que genera confianza en el futuro". "Porque cuando las políticas públicas funcionan, cuando se coordinan bien, cuando se orientan a las personas, los resultados llegan", ha concluido.