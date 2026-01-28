Salud amplía la inmunización frente al VRS para recién nacidos hasta el 15 de febrero

Archivo - Foto de archivo de una sanitaria vacunando a un bebé. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

El Departamento de Salud del Gobierno de Navarra ha decidido ampliar 15 días más, hasta el próximo 15 de febrero, la campaña de inmunización frente al virus respiratorio sincitial (VRS) para bebés recién nacidos ante la situación epidemiológica actual.

Según recoge el último informe de vigilancia epidemiológica del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, el VRS está circulando "con una intensidad moderada y una tendencia creciente". Concretamente, del 19 al 25 de enero se confirmaron 80 casos, de los cuales 52 fueron hospitalizados por esta causa. Siete de esos casos eran pediátricos.

Los ingresos por este virus en adultos aumentaron la semana pasada, si bien en la población pediátrica se mantuvieron en niveles moderados por el efecto de la inmunización con nirsevimab en recién nacidos. Por todo ello, desde la Sección de Enfermedades Transmisibles y Vacunaciones del ISPLN se ha considerado conveniente ampliar su administración.

Según informan desde el Ejecutivo foral los recién nacidos pueden recibir esta inmunización en el centro hospitalario donde nacen: Hospital Universitario de Navarra, Hospital Reina Sofía de Tudela, Hospital García Orcoyen de Estella, Clínica Universidad de Navarra o Clínica San Miguel. Aquellos que nacen en su domicilio o centros diferentes a los mencionados reciben su dosis "lo antes posible" en su centro de Atención Primaria. Hasta el momento han recibido este fármaco 2.717 bebés.

Esta temporada se ha recomendado la inmunización frente al VRS a los niños y niñas nacidas entre el 1 de julio de 2025 y el 15 de febrero de 2026, prematuros menores de 12 meses (nacidos la temporada anterior, entre el 1 de septiembre de 2024 y el 30 de junio de 2025) y a lactantes menores de 24 meses con ciertas patologías de alto riesgo de desarrollar enfermedad grave por VRS.

El VRS es la principal causa de hospitalización por infección respiratoria en menores de 12 meses durante la temporada de otoño-invierno y provoca el 90% de los casos de bronquiolitis. La administración de un anticuerpo monoclonal (nirsevimab) ha demostrado una eficacia del 78% para evitar casos de enfermedad por VRS en bebés que requieren hospitalización.

Nirsevimab se une al VRS y evita que el virus se fusione con las células de las vías respiratorias, proporcionando inmunidad inmediata frente a la enfermedad. Esta protección dura al menos 5 meses. La inmunización con nirsevimab es segura. Las reacciones adversas más habituales son reacciones locales en el lugar de inyección (dolor y erupción cutánea) y fiebre. Todas ellas con una frecuencia menor al 1%.

En la campaña 2024-2025 se alcanzó una cobertura del 90,6% con nirsevimab. El ISPLN estimó que esta inmunización evitó más de 81 hospitalizaciones pediátricas por VRS, una por cada 23 inmunizaciones administradas.

Para resolver las posibles dudas que puedan tener las familias en relación con este tema, el ISPLN ha publicado el folleto 'Preguntas y respuestas sobre la inmunización frente al virus respiratorio sincitial (VRS) en Navarra', que se puede descargar desde su página web.