Salud cierra la atención continuada de noche en Fustiñana, que será asumida por Buñuel

PAMPLONA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Salud del Gobierno de Navarra ha decidido cerrar la atención continuada de noche en Fustiñana, que pasará a ser asumida por el centro de salud de Buñuel.

Tras las reuniones mantenidas por parte de la gerencia del Área de Salud de Tudela y los responsables de la zona básica de salud de Buñuel, "ante la falta de la mitad de los profesionales de medicina para la cobertura de la atención continuada, desde el próximo día 20 de julio, el punto de atención continuada de Fustiñana permanecerá abierto todos los días del año de 8 a 20 horas y, de 20 a 8 horas, se centralizará la atención en el centro de salud de Buñuel", según ha informado el Área de Salud de Tudela.

En caso de que se produjera alguna variación sobre este asunto, sería comunicado por los canales oficiales, ha añadido.

El Área de Salud de Tudela ha señalado que la media de atenciones registrada en Fustiñana en los últimos años, en el horario nocturno de 12 horas (de 20 horas a 8 horas), es de un paciente por noche. "Con este cambio, el 100 por 100 de la población quedará a menos de 15 minutos de un recurso de urgencias, de acuerdo a las isócronas establecidas para cada tarjeta sanitaria registrada, y el 92%, a menos de 10 minutos, ha afirmado.

Según Salud de Tudela, los motivos que fundamentan esta decisión son "poder hacer una distribución eficiente de los profesionales ante la falta de la mitad de los efectivos, evitar la sobrecarga de los sanitarios y poder dar cobertura al mayor número de personas posible".

Además, ha afirmado que "con esta decisión, la seguridad del paciente en ningún momento está comprometida, se cumplen los tiempos establecidos para la atención tiempo-dependiente y la cobertura sanitaria está asegurada". "Además, se mantiene la atención a domicilio, para aquellos pacientes que así lo requieran, con el equipo de Buñuel", ha señalado.