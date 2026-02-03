Salud comienza la campaña de previsiones de polen, que se ofrecerá hasta el 30 de junio, y en septiembre y octubre

Imagen de un campo de cereal. - GOBIERNO DE NAVARRA

El Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN) ha iniciado la campaña de previsiones semanales de los niveles atmosféricos de polen. El servicio, que comenzó el pasado viernes, se prolongará hasta el próximo 30 de junio y también se ofrecerá en septiembre y octubre.

El Servicio de Seguridad Alimentaria y Sanidad Ambiental del ISPLN lleva a cabo este trabajo de vigilancia de polen y esporas en el marco de su labor de vigilancia de riesgos ambientales. Para ello, cuenta con cuatro captadores en: Comarca de Pamplona, Zona de la Ribera, Norte de Navarra y Tierra Estella.

El recuento e identificación de los diferentes tipos de pólenes y esporas fúngicas lo realiza el grupo Biodiversity Data Analytics and Environmental Quality (BEQ) del Departamento de Biología Ambiental de la Universidad de Navarra, con la colaboración del Servicio de Alergología del Servicio Navarro de Salud (SNS), así como de diferentes profesionales de este organismo.

CERCA DE 100.000 PERSONAS TIENEN ALERGIA AL POLEN EN NAVARRA

Los pólenes son un conjunto de granos diminutos producidos por plantas y flores con fines reproductivos que se diseminan con las corrientes de aire y son capaces de provocar reacciones alérgicas en personas sensibles, pudiendo causar rinitis, conjuntivitis y/o asma bronquial. Su concentración en la atmósfera depende de la vegetación, del periodo de polinización anual de cada especie y de la meteorología, principalmente la temperatura, las precipitaciones y el viento.

En Navarra se estima que cerca de 100.000 personas tienen polinosis, en torno al 12-15% de la población, y la medida más eficaz para prevenir esta alergia es evitar la exposición al tipo de polen al que se es sensible. Para ello, ha informado el Gobierno, es fundamental el diagnóstico, la identificación por parte de personal facultativo de los tipos polínicos que generan esa reacción.

La información sobre el inicio, duración y finalización de la polinización, así como de los niveles de los pólenes a los que la persona es alérgica, permite adoptar medidas preventivas para evitar la exposición, aplicar tratamientos preventivos o, en caso necesario, utilizar medicación para controlar los síntomas según las pautas prescritas.

En la Comunidad Foral, los pólenes alergénicos más presentes son las poáceas (gramíneas), oleáceas (olivo), plantagináceas (llantén), cupresáceas (ciprés), platanáceas (platanero), hongo alternaria, fagáceas (encina) y pináceas (pino).

CÓMO ACCEDER A ESTA INFORMACIÓN

El ISPLN realiza el seguimiento de los niveles de polen en la atmósfera. Esta información se recoge en los cuatro captadores ubicados en Pamplona, Santesteban, Tudela y Estella-Lizarra y se facilita por diferentes medios con el objetivo de que llegue a la mayor cantidad de población vulnerable posible:

-Informes diarios y mensuales. Están disponibles durante todo el año en la página web del ISPLN, diferenciando los datos según las zonas controladas. Esta estadística se incorpora a las bases de datos estatales e internacionales.

- Boletines de predicciones polínicas. En los periodos de máxima polinización, de febrero a junio y los meses de septiembre y octubre, se realizan previsiones semanales que están disponibles en la página web del ISPLN. Los avisos se envían cada viernes por correo electrónico o SMS con la predicción de los niveles de polen de los 7 días siguientes en castellano y euskera. Estos datos también se encuentran en las páginas web de los ayuntamientos de Pamplona, Tudela y Estella.

Para inscribirse al servicio de previsiones semanales, se puede llamar al teléfono 948 012 012 o al 012, así como enviar un correo electrónico a la dirección navarra@navarra.es.

Las personas residentes en Pamplona, por su parte, pueden apuntarse a través del teléfono 010 o del correo electrónico 010@pamplona.es.

El ISPLN elaboró el año pasado un material educativo sobre 'Polen y Salud', con información y recomendaciones para las personas que tienen esta alergia, el cual se puede descargar a través de su página web.