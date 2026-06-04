Salud destina más de 1,2 millones de euros en ayudas para promocionar proyectos de investigación sanitaria

Archivo - Entrada del Hospital Universitario de Navarra. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Salud del Gobierno de Navarra destinará un total de 1.259.742,91 euros para la promoción de proyectos de investigación que tengan como fin mejorar la salud, los procesos y las tecnologías de investigación biomédica. Se podrán acoger a esta convocatoria, publicada ya en el BON, personal investigador del ámbito sanitario y universitario, además de profesionales de Atención Primaria, enfermería, trabajo social, fisioterapia o terapia ocupacional. La solicitud se podrá presentar hasta el próximo 3 de julio a través de la ficha de trámite.

Los proyectos de investigación que se presenten tendrán una duración de tres años y podrán desarrollarse en el campo de la investigación clínica de la salud pública y de los servicios sanitarios o sociosanitarios, y deberán estar orientados a la mejora de la salud o de los procesos y a las tecnologías de investigación biomédica, explican en un comunicado desde el Ejecutivo foral.

La convocatoria recoge cuatro modalidades, y está dirigida a distintos equipos de profesionales e investigadores. La primera está destinada a proyectos de investigación en ciencias de la salud liderados por investigadores o investigadoras pertenecientes a centros sanitarios de la red de utilización pública, a las universidades radicadas en Navarra o a otras instituciones públicas o privadas, sin ánimo de lucro, que se encuentren ubicadas en Navarra.

En la segunda modalidad se desarrollarán proyectos de investigación en ciencias de la salud liderados por investigadores o investigadoras del Departamento de Salud o de los organismos autónomos adscritos al mismo (Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea e Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra), y con al menos un 50% del personal del equipo de investigación perteneciente al Departamento de Salud y/o los organismos autónomos citados.

La tercera categoría está destinada para proyectos de investigación en ciencias de la salud liderados por personal de enfermería, trabajo social, fisioterapia o terapia ocupacional y con, al menos, un 50% del personal del equipo investigador perteneciente al Departamento de Salud y/o los organismos autónomos adscritos al mismo.

La cuarta modalidad está dirigida a proyectos de investigación en ciencias de la salud liderados por personal de los equipos de Atención Primaria de Navarra, y con una composición de, al menos, un 50% de personal del equipo investigador perteneciente a los Equipos de Atención Primaria del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

Cada equipo de investigación estará formado por un investigador o investigadora principal responsable y por un máximo de 9 colaboradores. El Departamento otorgará un máximo de 80.000 euros por cada proyecto.