Salud diagnostica anualmente 500 casos de epilepsia, enfermedad que afecta a unas 5.500 personas en Navarra

PAMPLONA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cada año se diagnostica en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea a unos 500 nuevos pacientes de epilepsia, una enfermedad que padecen en la Comunidad Foral en torno a 5.500 personas, según los datos del Servicio de Neurología del Hospital Universitario de Navarra. El próximo lunes, 10 de febrero, se celebra el Día Internacional de la Epilepsia, una de las enfermedades neurológicas más prevalentes, y que afecta a todas las edades, incluidos los recién nacidos.

Para la atención a los pacientes que sufren esta enfermedad, el Hospital Universitario de Navarra dispone de dos unidades según la edad: el Servicio de Pediatría del HUN cuenta con una consulta específica de epilepsia, coordinada por Neuropediatría, mientras que el Servicio de Neurología dispone de una Unidad Médica de Epilepsia que atiende casos de personas adultas. Además, se ha creado recientemente una consulta de transición para pacientes adolescentes, que se atiende de forma simultánea entre neuropediatra y neuróloga de adultos, "lo que facilita el proceso y da confianza a las familias en el traspaso".

Otra de las novedades en la que están involucradas ambas unidades es su participación en ensayos de nuevos fármacos para las crisis epilépticas. Así, desde este año, participan como centro en un estudio de fase III con una nueva molécula para pacientes con epilepsia farmacorresistente que cumplan unas características determinadas, y se encuentran a la espera de ser incluidas también durante este año en otro estudio similar, destaca en un comunicado el Gobierno de Navarra.

La Unidad de Neuropediatría atiende en menores principalmente los casos de epilepsia de difícil control y que requieren un abordaje integral, que incluye tratamientos más allá de los medicamentos anticrisis. Esta sección pediátrica cuenta con el equipo de psicología clínica que realiza evaluaciones neuropsicológicas a estos pacientes y atiende a las familias. Además, se coordina con los Servicios de Neurofisiología y Neurocirugía, "que son parte fundamental del abordaje diagnóstico y terapéutico integral".

En casos seleccionados, se coordinan con el centro de referencia en cirugía de epilepsia, el Hospital Sant Joan de Déu en Barcelona. Además, el equipo de neuropediatría participa como investigador principal en la actualidad en tres ensayos clínicos de fármacos anticrisis epiléptica en edad pediátrica, gracias al apoyo de la Plataforma de Ensayos Clínicos de Navarrabiomed.

Para procurar la mejor atención a sus pacientes, la Unidad Médica de Epilepsia de adultos se encuentra a su vez en relación con otras unidades especializadas del ámbito geográfico próximo, como la unidad médico quirúrgica del Hospital Universitario de Cruces. La unidad del HUN atiende de manera específica a pacientes con epilepsia de difícil control, que son remitidos desde la consulta de otros especialistas para ajustar su tratamiento. Además, adecúa también la medicación a mujeres epilépticas que buscan quedarse embarazadas.

¿QUÉ ES LA EPILEPSIA?

La epilepsia se define como la predisposición a presentar crisis epilépticas, provocadas por la actividad eléctrica excesiva de un grupo de neuronas hiperexcitables. Su clínica va a depender por tanto del área cortical (o corteza cerebral) implicada. Así, podemos clasificar la epilepsia como focal cuando afectan a un grupo delimitado de neuronas, o generalizada cuando esa afectación neuronal implica de manera global redes más amplias.

Las epilepsias que debutan en edad pediátrica pueden estar asociadas a lesiones o malformaciones cerebrales, pero en muchos casos están relacionadas con causas genéticas. Según explica el Dr. Aguilera, responsable de la consulta de epilepsia dentro del Servicio de Pediatría del HUN, "cuanto más temprano es el debut de una epilepsia, más probable es que haya una causa genética. Es fundamental tener acceso a estudios genómicos rápidos, ya que en muchas ocasiones el diagnóstico preciso conduce a un tratamiento personalizado, que puede cambiar el curso de la enfermedad".

Según indica la Dra. Laura Pulido, integrante de la Unidad Médica de Epilepsia del HUN, "el diagnóstico correcto de la epilepsia es de vital importancia para iniciar a la mayor prontitud posible el tratamiento anticrisis, que, si bien a día de hoy no disponemos de fármacos que logren curar verdaderamente la epilepsia, con los fármacos anticrisis actuales se logra el control de las crisis en aproximadamente el 70% de los casos".

"Para el 30% de pacientes restantes que, a pesar del tratamiento correcto, continúan presentando crisis, existen otras alternativas como pueden ser la cirugía de epilepsia, para la cual el paciente debe ser valorado en una unidad médico-quirúrgica de epilepsia".

¿CÓMO ACTUAR ANTE UNA CRISIS EPILÉPTICA?

Aunque la variabilidad de crisis es muy amplia, las más conocidas por todos son las crisis con generalización o comúnmente conocidas como crisis convulsivas. Es importante reconocer este tipo de crisis, pues son las que más riesgo de lesiones pueden conllevar. Algunas recomendaciones básicas sobre cómo actuar ante estas crisis son las siguientes: en primer lugar, mantener la calma.

Hay que intentar colocar a la persona en posición lateral de seguridad y retirar los objetos contra los que pueda lesionarse. Asimismo, es conveniente procurar colocar algo blando debajo de su cabeza. Al cesar la crisis, comprobaremos que la persona afectada recupera el nivel de consciencia.

Por el contrario, hay una serie de situaciones que deben evitarse: no hay que colocar objeto alguno en la boca de la persona que sufre una crisis convulsiva. Tampoco debemos intentar frenar las convulsiones o mover al paciente durante la convulsión. Finalmente, no debemos darle alimentos o bebidas hasta que no esté completamente recuperado.