Salud extiende a todos los hospitales públicos un procedimiento unificado para detectar el maltrato a persona mayores

Archivo - Entrada del Hospital Universitario de Navarra. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Salud del Gobierno de Navarra ha reforzado sus herramientas de atención integral y detección precoz ante situaciones de maltrato a personas mayores con la elaboración de un procedimiento de actuación profesional dirigido a los centros hospitalarios públicos navarros.

Con motivo del Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, establecido por la ONU el 15 de junio, Salud ha reivindicado la necesidad de "afinar la mirada" y reflexionar sobre las situaciones de maltrato a las personas mayores "que se dan en distintos ámbitos y cuyas consecuencias son indiscutibles".

El procedimiento parte de un protocolo interno del Hospital Universitario de Navarra diseñado en 2023, unificado y extendido al resto de hospitales públicos de la Comunidad foral. Entre otros aspectos incluye el marco legal, los principios éticos, los tipos de maltrato, las barreras para la detección, indicadores de maltrato o signos de alarma, explican en un comunicado desde el Gobierno de Navarra.

Para darlo a conocer entre los profesionales, se han llevado a cabo dos sesiones formativas: una en el Hospital Reina Sofía de Tudela y otra en el Hospital García Orcoyen de Estella-Lizarra, en las que han participado un total de 49 profesionales de distintos perfiles profesionales (medicina, enfermería, trabajo social, fisioterapeutas, TCAE, celadores).

La formación se ha dirigido tanto al personal de los servicios de Urgencias como a los de hospitalización médica, "asegurando que todos los eslabones de la cadena asistencial estén capacitados para identificar precozmente los signos de alerta, activar los protocolos de protección y garantizar la defensa de los derechos humanos de las personas mayores". El objetivo es fomentar la sensibilización con esta realidad y contribuir a su detección y erradicación.

ESTRATEGIA DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE

Navarra cuenta con una trayectoria de trabajo conjunta en esta materia. En el marco de la Estrategia de Envejecimiento Activo y Saludable, que aplica a todos los Departamentos de Gobierno de Navarra, un grupo interdisciplinar de los departamentos de Derechos Sociales y de Salud diseñó una 'Guía de actuación profesional para la detección precoz e intervención en situaciones de malos tratos a personas mayores' con el propósito de "sensibilizar sobre esta problemática y fomentar el buen trato, la empatía y la valorización de sus derechos humanos, así como facilitar la detección precoz e intervención ante este tipo de situaciones".

Se trata de una guía dirigida a la intervención profesional con personas mayores que sufren malos tratos en el ámbito domiciliario, incorporando una propuesta de procedimientos diagnósticos y de intervención, así como una serie de instrumentos comunes para facilitar la detección y ponderar objetivamente la gravedad de la situación, actuando en consecuencia.

Esta guía se enmarca en la Estrategia de Envejecimiento Activo y Saludable de Navarra (2017-2022). Entre otras, incluye líneas de acción clave como programas de fomento del buen trato y de detección y actuación sobre los malos tratos a personas mayores.

EL MALTRATO DE LAS PERSONAS MAYORES, UN PROBLEMA SOCIAL Y SANITARIO

En Navarra hay aproximadamente 140.000 personas mayores de 65 años, lo que representa alrededor del 20,7% del total de la población de la Comunidad foral, y se estima que la tendencia siga en aumento en los próximos años. Un aumento de la esperanza de vida que conlleva un incremento del riesgo de dependencia. "Si este escenario no se aborda de forma adecuada por el entorno cuidador, pueden desencadenarse situaciones de violencia o negligencia", advierten desde el Ejecutivo foral.

"El maltrato de las personas mayores es un problema social que existe en todos los países y, por lo general, no se detecta ni se notifica suficientemente. Aunque se desconoce la magnitud del maltrato de las personas mayores, su importancia social y moral es indiscutible. También lo son las consecuencias sobre la salud de las personas que lo sufren, que padecen graves secuelas que van desde lesiones corporales y defunción prematura, hasta depresión, deterioro cognitivo, perjuicios económicos o la necesidad de un ingreso residencial prematuro", apuntan.

Por ello, el SNS-O aborda esta realidad "desde una perspectiva transversal que aúna lo sanitario y lo social para detectar, actuar y reparar".