Salud finalizará en junio la climatización de 30 habitaciones en el antiguo Hospital Virgen del Camino

Habitación del HUN. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las obras de climatización de las 30 habitaciones de la 6ª planta del pabellón V, en el antiguo Hospital Virgen del Camino, finalizarán este mes de junio. Además, durante el verano se realizarán los trabajos para climatizar las 17 habitaciones y zonas de apoyo del pabellón N-3, ubicado en el antiguo Hospital de Navarra. De este modo, a finales de 2026 estarán climatizadas un total 110 habitaciones del Hospital Universitario de Navarra, junto con las zonas de trabajo y apoyo sanitario.

En los últimos años se han realizado diferentes actuaciones para mejorar las condiciones termohigrométicas en las plantas de hospitalización, con el objetivo de mejorar la calidad asistencial y paliar los efectos del cambio climático, según ha informado el Gobierno de Navarra.

En 2024 se climatizaron las plantas H-4 y N-4, ubicadas en el antiguo Hospital de Navarra. Además de otras mejoras relacionadas con la accesibilidad, se acondicionaron un total de 39 habitaciones más las zonas de apoyo (controles, salas de trabajo, despachos pasillos). También se dotó a dos de las habitaciones con presión negativa para la hospitalización de pacientes infecciosos.

En el año 2025 se climatizaron y acondicionaron las plantas H-3 y H2 ubicadas en el antiguo Hospital de Navarra. En total, se mejoraron 41 habitaciones más las correspondientes zonas de apoyo (controles, salas de trabajo, despachos y pasillos).

Todas las obras de mejora en el HUN se tienen que realizar durante los periodos estivales cuando baja la actividad quirúrgica y se reducen los ingresos hospitalarios, para así interferir lo menos posible en la actividad sanitaria del centro hospitalario.

DIFICULTAD PARA ACOMETER LAS OBRAS

El Hospital Universitario de Navarra está integrado por varios edificios aislados, muchos de ellos construidos a principios del siglo XX, que hace difícil acometer las obras de una forma integral, teniendo en cuenta, además, el problema que supone realizar las obras en un hospital en funcionamiento. Por ello, cualquier solución lleva tiempo y una gran inversión, lo que ha ocasionado quejas por parte de pacientes, familiares y trabajadores debido al calor que hace en determinados espacios del HUN.

El departamento de Salud, consciente de estas carencias que todavía existen en algunas zonas, pone en valor "el esfuerzo que se ha realizado en infraestructuras estos últimos años que está consiguiendo mejorar la estancia en el HUN". Desde el Gobierno se ha informado de que en los próximos años se continuará con la mejora y acondicionamiento de los diferentes locales del HUN porque "la seguridad y bienestar de pacientes y trabajadores del HUN es la máxima prioridad para el departamento".