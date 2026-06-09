Salud financiará el mantenimiento de las farmacias en zonas rurales, municipios de reducida población o aislados

Símbolo de una farmacia. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Salud del Gobierno de Navarra ha publicado en el Boletín Oficial de Navarra (BON) la convocatoria de ayudas para financiar el mantenimiento de farmacias ubicadas en zonas rurales, en municipios de reducida población o que se encuentren aislados geográficamente. El departamento destinará 80.000 euros para esta subvención que se podrá solicitar, a través de la ficha de trámite, hasta el próximo 24 de junio.

Podrán acogerse a estas ayudas los titulares de las oficias de farmacia que estén ubicadas en zonas básicas de especial actuación farmacéutica o sanitaria, en este caso siempre que el municipio en el que estén abiertas sea inferior a 500 habitantes. Además, tendrá que ser la única farmacia de la localidad, tener una facturación anual inferior a 235.000 euros y haber prestado servicio durante los doce meses del año natural anterior.

A través de esta convocatoria, el departamento de Salud pretende compensar los gastos de funcionamiento de estas farmacias y hacer viables las contrataciones de personal suplente durante los periodos vacacionales y/o servicios de guardia. Por ello, se otorgará un máximo de 4.000 euros por la contratación del personal suplente, con un máximo de 8.000 euros por establecimiento.