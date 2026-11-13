Salud incorpora a 354 profesionales a las plantillas administrativas

PAMPLONA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El próximo lunes 16 de noviembre está prevista la incorporación de 354 profesionales administrativos al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (SNS-O) y al Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), como resultado del proceso de oposición y adjudicación de plazas.

El Gobierno foral ha destacado en una nota que "esta incorporación supone un avance importante en la estabilización del empleo y permitirá consolidar numerosos puestos que hasta ahora estaban ocupados de forma temporal, favoreciendo una mayor continuidad de los equipos y una mejora progresiva en la organización y calidad de la atención a la ciudadanía".

Atención Hospitalaria y Atención Primaria son los ámbitos donde habrá más incorporaciones, 178 en los hospitales de todo Navarra (la mayor parte, 154, en el Hospital Universitario de Navarra en Pamplona) y 146 en Primaria. También se incorporan 11 en la red de Salud Mental, 10 en el ISPLN y 9 en servicios centrales.

En el caso de Atención Primaria, la incorporación se va a producir de forma simultánea y con una distribución desigual entre los centros de salud. En algunos de ellos, más del 75% de la plantilla administrativa estará formada por profesionales de nueva incorporación. La misma situación se produce en el HUN, donde son más de 150 personas las que cambian de plaza.

"Esto ha supuesto un reto organizativo para Osasunbidea que ha llevado a cabo formaciones previas a la incorporación para conocer las aplicaciones informáticas del sistema de salud, el proceso de citación, normativa y aspectos éticos y de protección de datos, entre otras cuestiones", según ha explicado el Gobierno foral.

Además, los profesionales con experiencia compatibilizarán la atención habitual a la población con la acogida y el acompañamiento de sus nuevos compañeros y se reforzará el personal en los centros con mayor renovación de sus plantillas.

El Gobierno ha explicado que, a pesar de estas medidas, es posible que durante las primeras semanas algunas gestiones administrativas requieran más tiempo del habitual, especialmente en los centros de salud con un mayor número de nuevas incorporaciones.

Por ello, el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea ha solicitado la comprensión y colaboración de la ciudadanía, con algunas recomendaciones. Entre ellas, evitar, en la medida de lo posible, las primeras horas de la mañana para realizar trámites administrativos no urgentes, distribuyendo estas gestiones a lo largo del horario de atención o utilizar, siempre en la medida de lo posible, los canales digitales disponibles para resolver muchos trámites.

Estas recomendaciones se refieren exclusivamente a gestiones administrativas que puedan demorarse y no afectan a la atención de necesidades sanitarias urgentes.

Desde Salud se ha agradecido "el esfuerzo y la implicación de los y las profesionales de administración, tanto de quienes se incorporan como de quienes facilitarán su adaptación, y de las personas usuarias, ya que esta renovación constituye una oportunidad para consolidar equipos más estables y reforzar la atención administrativa en los centros de salud y supondrá una mejora a medio y largo plazo".