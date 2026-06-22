Salud mantiene la alerta roja sanitaria por altas temperaturas en Navarra al menos hasta el jueves

Salud recomienda extremar la precaución y proteger a las personas con mayor riesgo ante la alerta por altas temperaturas - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN) advierte de la necesidad de extremar la precaución, especialmente las personas con mayor vulnerabilidad, ante la prolongación de la alerta roja sanitaria por altas temperaturas por lo menos hasta el jueves. "La Comunidad Foral lleva varios días concatenando jornadas de calor intenso en un momento de baja aclimatación -estamos en junio, primera ola de calor del verano-, lo cual supone un riesgo para la salud de la población, mayor para las personas de más edad y/o con factores de riesgo", ha advertido Mª Ángeles Nuin, directora gerente del ISPLN.

Por todo ello, el ISPLN ha convocado el Gabinete de Crisis, en el que están representados Departamentos del Gobierno de Navarra y diferentes entidades que participan en el Plan de Prevención de los efectos en salud del exceso de temperaturas y de la contaminación del aire en Navarra 2026. Entre ellas, están la Dirección General de Salud, el Servicio Navarro de Salud, la Dirección Gerencia de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas, la Dirección General de Interior, la Federación Navarra de Municipios y Concejos, los ayuntamientos de Tudela y Pamplona, el Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física, el Instituto Navarro de la Juventud, las direcciones generales de Cultura, Turismo, Educación, Economía Social y Trabajo, Políticas Migratorias, Administración Local y Despoblación, Protección Social y Cooperación al Desarrollo, Dirección de la Oficina de Cambio Climático y Cruz Roja.

En la reunión, se han revisado las acciones informativas y preventivas realizadas en los distintos ámbitos de actuación. Asimismo, el ISPLN ha expresado su preocupación por las actividades de mayor riesgo que se puedan celebrar los próximos días de calor intenso, como pruebas deportivas, campamentos o actividades de ocio al aire libre, y ha planteado la posibilidad de recomendar su suspensión si fuera necesario.

Nuin ha destacado que "estos periodos prolongados de altas temperaturas con noches cálidas pueden provocar descompensación de patologías, especialmente en personas mayores y con enfermedades previas, y también aumenta el riesgo de patología asociada al calor en cualquier persona".

Según las previsiones facilitadas por el Ministerio de Sanidad y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las temperaturas máximas rondarán los 40 grados en prácticamente todo el territorio y las mínimas serán superiores a los 20 grados.

RECOMENDACIONES ANTE LAS ALTAS TEMPERATURAS

Ante estos valores, Salud recuerda que el calor afecta a todas las personas, aunque existen factores de vulnerabilidad personales, ambientales, laborales o sociales que intensifican sus efectos, siendo los más importantes la edad, el sexo y la existencia de patologías previas. Para prevenir estos efectos negativos, se recomienda a la población general beber más agua, incluso sin sensación de sed; no realizar esfuerzos físicos, sobre todo en las horas de más calor; y evitar la exposición al sol, especialmente en personas mayores de 65 años, menores de 4 años, mujeres embarazadas o en situación de lactancia natural, población trabajadora en actividades con una exposición excesiva al calor y personas con enfermedades crónicas.

Además, Salud Pública aconseja estar en espacios frescos o ducharse con agua templada o fría, emplear sombrero y ropa de tejidos ligeros, y evitar el consumo de bebidas con alcohol, cafeína o azucaradas. También recomienda no permanecer en el interior de vehículos estacionados al sol, aunque estén con las ventanillas abiertas, sobre todo cuando hay menores, personas mayores o animales.

El ISPLN advierte de que un calor excesivo puede provocar una respuesta fisiológica insuficiente, alterando las funciones vitales y provocando, entre otras alteraciones, calambres, agotamiento, deshidratación, piel caliente y enrojecida. Si, pese a haber cesado la exposición, los síntomas persisten o aparecen alteraciones de la conciencia, pulso rápido y débil, respiración rápida y superficial, hay que avisar al teléfono de emergencias (112) para evitar un posible golpe de calor. Para el ámbito laboral, la subdirección de Salud Laboral del ISPLN destaca la importancia de que, con antelación, las empresas identifiquen y evalúen el riesgo de disconfort y estrés térmico, tanto en días representativos de verano de la zona en la que se ubique la empresa, como en jornadas de alerta sanitaria por elevadas temperaturas.

A partir de los resultados de la evaluación de riesgos, se deben desarrollar todas las medidas preventivas necesarias para garantizar la protección del personal frente a temperaturas y humedades relativas elevadas, así como frente a la radiación solar en el caso de los trabajos al aire libre.

Al mismo tiempo, se debe garantizar una vigilancia específica de la salud en relación a la exposición a temperaturas extremas, con especial atención a la población trabajadora vulnerable (por patologías crónicas, determinada medicación, edad, embarazo...). También es necesario un proceso de aclimatación al calor, que suele requerir de varios días, ha indicado.

En esta línea, se recomienda extremar las medidas preventivas en aquellas personas que inician su actividad laboral en esta época del año (campañas agrícolas, forestales, sustituciones temporales...), ya que una falta de aclimatación supone una mayor probabilidad de sufrir un golpe de calor.