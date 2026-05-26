Salud Mental pone en marcha el proyecto de humanización 'Vuelta al origen'

Se beneficiarán de la iniciativa las personas ingresadas en el Centro San Francisco Javier. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 26 May. (EUROPA PRESS) -

En el ámbito de Salud Mental del Servicio Navarro de Salud cuentan desde hace unas semanas con un nuevo proyecto de humanización llamado 'Vuelta al Origen', una iniciativa terapéutica pionera en salud mental que permitirá a personas con largos procesos de institucionalización regresar a sus pueblos natales para reencontrarse con su historia, sus vínculos afectivos y su identidad.

Con esta iniciativa, enmarcada dentro de la Estrategia de Humanización del Sistema Sanitario Público de Navarra y el Plan de Humanización de la Gerencia de Salud Mental, el Centro San Francisco Javier refuerza su compromiso con una atención centrada en la persona, "visibilizando la importancia de la comunidad y el entorno familiar en los procesos de recuperación, y contribuyendo a combatir el estigma asociado a la salud mental".

El proyecto propone no solo un desplazamiento geográfico, "sino un auténtico reencuentro humano, donde el pasado, el entorno y las relaciones significativas actúan como motores terapéutico"s. El programa facilita experiencias significativas en contextos reales: caminar por las calles de la infancia, regresar al antiguo hogar o sentarse en la plaza del pueblo. "Estos gestos, aparentemente cotidianos, actúan como potentes estímulos de bienestar emocional, evocación de recuerdos y reconstrucción de la identidad", ha señalado el Gobierno foral.

UN PROCESO "ESTRUCTURADO Y SEGURO"

Para garantizar el impacto terapéutico y la seguridad, el equipo multidisciplinar de Unidades Residenciales ha diseñado cuatro fases. En un primer paso, se realiza la evaluación de estabilidad clínica y motivación del usuario, priorizando a quienes carecen de recursos para realizar el viaje de forma autónoma.

En segundo lugar, tiene lugar la preparación a través de una intervención previa con talleres de reminiscencia y coordinación con familias. En el tercer paso, se realiza la ejecución - 'Día del Origen' con la visita al entorno natal con acompañamiento profesional (Terapia Ocupacional, enfermería y TCAE) y apoyo familiar.

Por último, se procede a la integración con un espacio posterior de elaboración emocional y puesta en común, consolidando el impacto de la experiencia.

Las salidas se realizarán de forma quincenal, con transporte adaptado y planificación individualizada, "respetando los ritmos y necesidades de cada participante", ha concluido el Ejecutivo.