Salud presenta una demanda por los daños y perjuicios derivados del cártel de los pañales

PAMPLONA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (SNS-O) ha presentado una demanda de juicio ordinario por los daños y perjuicios derivados del cártel de fabricantes de absorbentes para la incontinencia de orina (los conocidos como 'pañales para adultos'), sancionado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en 2016.

El Gobierno de Navarra ha explicado en una nota, que, "según se ha demostrado, los cartelistas estuvieron fijando los precios de los pañales durante diecisiete años, y las administraciones públicas tuvieron que comprarlos a un precio inflado".

Con se demanda, el Gobierno de Navarra persigue "recuperar las cantidades indebidamente abonadas a las empresas cartelistas y reintegrarlas al sistema público de salud, en beneficio directo de la atención sanitaria y del cuidado de las y los pacientes navarros".

La demanda del SNS-O se suma a la reacción que, de forma progresiva, están impulsando las administraciones sanitarias públicas afectadas por el cártel de los pañales. Cataluña interpuso su reclamación judicial hace ya un tiempo, y otras comunidades autónomas, como Extremadura, Aragón y Galicia, están dando pasos para preparar e interponer sus propias reclamaciones frente a los fabricantes sancionados, según ha señalado el Gobierno foral.

"Navarra se incorpora así a un movimiento creciente de defensa de los recursos públicos sanitarios frente a prácticas anticompetitivas ya declaradas firmes, con el objetivo común de que sean las empresas infractoras, y no el erario público, quienes asuman el coste de sus conductas ilegales", ha afirmado el Gobierno foral.

El Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea está representado en este procedimiento por Eskariam, despacho especializado en derecho de la competencia, que ha dirigido la preparación técnica y jurídica de la demanda, incluyendo la coordinación del informe pericial económico y la estrategia procesal frente a las sociedades demandadas, y continuará dirigiendo la defensa durante el procedimiento judicial.

La demanda tiene su origen en la Resolución de la CNMC de 26 de mayo de 2016 (Expediente S/DC/0504/14, AIO), que declaró la existencia de una infracción única y continuada de la normativa de defensa de la competencia, constitutiva de cártel, entre diciembre de 1996 y enero de 2014. La propia resolución identificó expresamente a Navarra como una de las regiones afectadas por las prácticas anticompetitivas.

Según se expone en la demanda, el cártel desplegó dos conductas complementarias que encarecieron el aprovisionamiento de pañales por parte del SNS-O: la fijación concertada del precio de venta de laboratorio y de los márgenes de distribución en el canal farmacia, y una estrategia para impedir o retrasar el suministro directo a través del canal institucional, lo que privó a la sanidad navarra del ahorro asociado al suministro de pañales por dicho canal.

El SNS-O ha encargado a una consultora especializada la elaboración de un informe pericial independiente para cuantificar el perjuicio sufrido. El análisis concluye que el sobrecoste soportado por la sanidad navarra como consecuencia del cártel asciende a 25 millones.

El Gobierno de Navarra ha enmarcado esta acción en su compromiso de "proteger los recursos públicos destinados a la sanidad y de hacer valer, por la vía judicial, los derechos de resarcimiento que asisten a las administraciones públicas frente a conductas anticompetitivas previamente sancionadas con carácter firme".

El SNS-O ha señalado que las cantidades que eventualmente se recuperen "revertirán en beneficio del sistema sanitario navarro y, en última instancia, del cuidado de las y los pacientes de la Comunidad foral".