Salud publica una convocatoria para financiar actividad investigadora en los centros del SNS

PAMPLONA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Salud del Gobierno de Navarra ha publicado en el BON la convocatoria de financiación para la intensificación de la actividad investigadora en los centros del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea durante el año 2026. El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 10 de agosto, incluido, y contará con una partida de 90.000 euros.

Para solicitar la financiación es necesario presentar el plan de investigación de la unidad orgánica asistencial, con una o más líneas de investigación y objetivos definidos para los próximos 3 años, y proponer a un investigador principal con un proyecto activo de investigación financiado en convocatoria de concurrencia competitiva con referencia a un tema entre las prioridades de investigación del Departamento de Salud.

Se solicitará, asimismo, un informe de alineación del proyecto con el plan de investigación y con las líneas de acción prioritarias de la unidad orgánica asistencial a la que pertenece el personal profesional cuya actividad se pretende intensificar, según ha informado el Gobierno de Navarra en una nota.

Las unidades objeto de financiación podrán liberar a una persona propuesta durante 12 meses a media jornada. El Departamento de Salud financiará la contratación de quien sustituya a la persona liberada.

Las solicitudes las realizarán las personas responsables de dicha unidad orgánica asistencial (servicio, sección, unidades del ámbito hospitalario, centros de salud mental o de atención primaria) que propondrán a un investigador para desarrollar el proyecto.