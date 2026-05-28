Salud Pública impulsa una campaña para acompañar a adolescentes y jóvenes hacia un uso equilibrado de las pantallas

De izquierda a derecha: la jefa del Servicio de Promoción de Salud Comunitaria, Nerea Ávarez; la directora gerente del ISPLN, Mª Ángeles Nuin; y la jefa de la Unidad de Estilos de Vida; Itzal Puchol. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN) ha impulsado una campaña dirigida a familias y personas adultas referentes para acompañar a adolescentes y jóvenes en el desarrollo de una relación saludable con las tecnologías digitales. En un contexto en el que las pantallas forman parte de la vida cotidiana, la campaña busca promover un uso consciente que permita compatibilizar su utilización con el cuidado del bienestar emocional, el descanso, las relaciones sociales y el tiempo dedicado a otras actividades esenciales para la salud.

El objetivo de 'Activa el modo consciente / Modu kontzientea aktibatu' es "fortalecer las competencias digitales y emocionales de adolescentes y jóvenes", a través de la implicación de familias, profesorado, monitorado deportivo y de ocio, profesionales de juventud y Servicios Sociales de Base, necesarias para minimizar los riesgos y maximizar los beneficios del uso de los dispositivos digitales.

"Retrasar el acceso es una medida útil de prevención ambiental, aunque el cambio real depende de una estrategia más compleja: invertir en educación emocional. Educar en el siglo XXI es transmitir conocimientos, pero también es reflexionar, proteger, acompañar y transformar para que el uso de dispositivos digitales con criterio se convierta en una herramienta de empoderamiento", ha afirmado esta mañana Mª Ángeles Nuin, directora gerente del ISPLN, en la presentación de la campaña, que se enmarca en el IV Plan de Prevención de Adicciones de Navarra 2025-2030.

En el acto, Nuin ha estado acompañada por Nerea Álvarez, jefa del Servicio de Promoción de Salud Comunitaria, y por Itzal Puchol, jefa de la Unidad de Estilos de Vida y responsable del Plan.

Esta campaña se inspira en enfoques europeos de prevención basados en evidencia, como el Currículum de Prevención Europeo, que señala que las intervenciones más eficaces fortalecen competencias personales, familiares y comunitarias, y no se basan únicamente en el control o la prohibición, según ha informado el Gobierno foral.

OPORTUNIDADES Y RETOS DEL ENTORNO DIGITAL

El Gobierno ha señalado que la tecnología constituye una herramienta que puede ser útil en ciertos momentos y situaciones para la socialización, la información, la creatividad y la participación de adolescentes y jóvenes. Sin embargo, ha añadido, la evidencia científica también señala que determinados patrones de uso intensivo pueden afectar al descanso, la actividad física, la gestión del tiempo o el bienestar emocional. Entre otros aspectos, se ha observado que algunas dinámicas digitales pueden favorecer la comparación social constante, dificultar la desconexión o desplazar actividades esenciales para la salud, como el sueño o la convivencia presencial.

Por ello, la campaña apuesta por un enfoque "equilibrado" que quiere reconocer las posibilidades que pueden ofrecer los dispositivos digitales, "sin minimizar la probabilidad de que puedan surgir impactos negativos en la salud de las personas". Poner el foco en la promoción de un uso consciente y saludable es, por tanto, el objetivo de esta campaña.

ADOLESCENTES CON MÓVIL PROPIO CON ACCESO A INTERNET

Según el informe Infancia, adolescencia y bienestar digital de Unicef Resultados Navarra, el 77,8% de adolescentes disponen de un teléfono móvil propio con acceso a internet. Asimismo, el 35,1% duerme con el móvil en la habitación y, de ese porcentaje, el 43,8% lo usa de madrugada. Según la encuesta ESTUDES (14-18 años), un 17,8% de la población adolescente navarra presenta un uso problemático de internet alguna vez en la vida (el 22,5% en el caso de las chicas y el 14% en el de los chicos). Sin embargo, un 52,7% manifiesta que necesita momentos de desconexión del entorno digital, recoge el informe de Unicef.

Teniendo en cuenta estos datos, que se pueden ampliar con la información sobre adicciones que publica el Observatorio de Salud Pública de Navarra en su página web, la sección de Promoción de la Salud y Salud en Todas las Políticas del ISPLN ha puesto en marcha por primera vez una campaña para sensibilizar sobre los riesgos digitales y las adicciones comportamentales. La iniciativa ofrece herramientas prácticas y mensajes claros basados en evidencia científica para acompañar y promover el bienestar digital creando un entorno que facilite el equilibrio, ha precisado el Ejecutivo.

El diseño del cartel utiliza una potente metáfora visual: una mano inmersa en un 'scrolling' infinito que tiene la posibilidad de accionar un interruptor digital para activar el 'Modo consciente'. Hay tres versiones diferentes que muestran actividades claves para el bienestar que son desplazadas por tiempo de pantalla: los vínculos y las relaciones, el descanso necesario libre de dispositivos y el ocio alternativo en la naturaleza o la actividad física.

La campaña, que incluye también un vídeo y dos cuñas, se difundirá en radios, marquesinas, transporte urbano, revistas locales, redes sociales, así como en dos edículos de parkings municipales, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Pamplona.

Todos los materiales están disponibles en la página web, donde también se encuentran diferentes herramientas, recursos y actividades para trabajar en familia.