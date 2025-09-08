Salud Pública reitera la necesidad de purgar los grifos en el sur de Olite para controlar el brote de legionella

PAMPLONA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN) ha reiterado las medidas a tomar para controlar el brote de Legionella detectado en los últimos días en la zona sur de Olite -concretamente, el área al sur del polideportivo municipal-, donde cuatro personas han sido diagnosticadas de legionelosis.

Con motivo de la investigación de cuatro personas afectadas de legionelosis, se llevaron a cabo las mediciones oportunas por parte de los técnicos del ISPLN y se enviaron varios requerimientos sanitarios a la Mancomunidad de Mairaga para la adopción de medidas correctoras respecto a los niveles de cloro libre residual y pH en la red de Olite.

Desde Salud se recuerda que la legionelosis es una infección pulmonar que no se contagia al beber agua, ni entre personas sino al respirar pequeñas gotas de agua con la bacteria. Esta bacteria puede multiplicarse principalmente en el sistema de agua caliente de la vivienda y contagiar a través de la respiración de los aerosoles, sobre todo de la ducha.

Para conseguir que se revierta la situación, tras la purga realizada el fin de semana, se requiere seguir con las siguientes medidas que se han indicado en una nueva comunicación a la ciudadanía. Desde este lunes y hasta el miércoles 17 de septiembre, pide dejar correr el agua de todos los grifos y duchas de la vivienda, dos veces al día, abriendo sucesivamente cada grifo y dejando correr el agua durante 2 minutos.

En los grifos que tienen mezclador, se dejará correr 2 minutos en posición de agua fría y seguidamente 2 minutos en posición de agua caliente. Solicita dejar correr el agua, en todos los grifos de la vivienda, sin olvidar los grifos de poco uso (en garajes, terrazas, patios, jardines, etc.).

Según añade el ISPLN, si se ha tenido el sistema de producción de agua caliente apagado durante más de 2 días, previamente a su uso, se deberá poner a temperatura máxima y se dejarán correr los grifos durante 5 minutos. Después se pone en la temperatura habitual antes de su utilización.