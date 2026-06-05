Salud recibe a los 194 residentes que comienzan su formación especializada en Navarra

El consejero Domínguez junto a los nuevos residentes que han elegido Navarra para su formación sanitaria. - JESÚS M GARZARON - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Este viernes han iniciado su residencia formativa los 194 residentes que han elegido Navarra para su formación de especialistas en las unidades y centros del Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea (144) y en la Clínica Universidad de Navarra (50). El consejero de Salud, Fernando Domínguez, ha presidido el acto de acogida que se ha celebrado en el Hospital Universitario de Navarra.

Domínguez les ha agradecido la elección de la Comunidad foral para su formación sanitaria especializada, "sabemos que habéis tenido muchas opciones y esto para nosotros es un orgullo y también una responsabilidad". El consejero ha destacado que Navarra es una comunidad que "apuesta firmemente por un sistema sanitario público, de calidad, cercano y centrado en las personas. Aquí vais a encontrar profesionales altamente cualificados, equipos comprometidos y un entorno que favorece el aprendizaje continuado".

Asimismo, les ha animado "a preguntar, a implicaros, a aprovechar cada rotación, cada guardia y cada oportunidad de aprendizaje porque la residencia marcará vuestra manera de ejercer la profesión durante toda vuestra vida". Para terminar, Domínguez les ha aconsejado que "nunca olviden por qué han elegido esta profesión"; "en los momentos difíciles, volver a esa motivación inicial puede ser el mejor impulso para seguir adelante".

A partir de este viernes, 144 residentes se unen al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (82 de ellos al Hospital Universitario de Navarra (HUN) y 50 a la Clínica Universidad de Navarra (CUN), informan desde el Gobierno de Navarra.

En concreto, se incorporan a la sanidad navarra 149 MIR (108 en el SNS-O y 41 en la CUN); 26 en enfermería (todas en el SNS-O), 5 en psicología (4 en el SNS-O y 1 en la CUN), 10 en farmacia (4 en SNS-O y 6 en la CUN), 2 en física (1 en el SNS-O y 1 en la CUN) y 2 en biología (1 en SNS-O y 1 en la CUN). Todos ellos pertenecientes a alguna de las seis unidades docentes organizadoras: la Unidad Docente del HUN, la Unidad Docente de la Clínica Universidad de Navarra, la Unidad Docente Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria, la Unidad Docente Multiprofesional de Salud Mental, la Unidad Docente de Medicina Preventiva y Salud Pública y la Unidad Docente Multiprofesional de Salud Laboral, con la coordinación de la sección de Formación de la Dirección General de Salud.