Salud recomienda acudir en San Fermín a los centros de salud y las urgencias extrahospitalarias

El consejero Domínguez presenta el dispositivo sanitario para los Sanfermines 2026. - JESÚS GARZARON/GOBIERNO NAVARRA

PAMPLONA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Salud del Gobierno de Navarra ha recomendado a la población que, en caso de requerir atención sanitaria durante los próximos Sanfermines, acuda a su centro de salud (los días laborables de 08.00 horas a 15.00 horas), y fuera de ese horario y los fines de semana, "siempre que sea posible", utilice las urgencias extrahospitalarias de los centros Dr. San Martín y Buztintxuri, dejando las urgencias hospitalarias "para los casos más graves".

El consejero de Salud, Fernando Domínguez, ha presidido este jueves la reunión con los agentes que forman el dispositivo sanitario de los Sanfermines que se coordinan para la atención sanitaria en el encierro y en otras situaciones propias de las fiestas. A la reunión de coordinación han asistido, además del consejero de Salud, el gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, la directora gerente del Hospital Universitario de Navarra y parte del equipo directivo, la gerente de Atención Primaria, de los servicios de Urgencias Hospitalarias, el subdirector de Urgencias Extrahospitalarias, representantes de la Dirección General de Interior, de la Dirección General de Comunicación, del Área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona, de Bidean, de la DYA, de Cruz Roja y de la enfermería de la Plaza de Toros.

Domínguez ha recordado que, aunque el dispositivo es especial "por la gran afluencia de gente" en Pamplona y comarca e involucra a múltiples organizaciones, el sistema sanitario "seguirá atendiendo con normalidad todas las atenciones surgidas al margen de las fiestas". Para ello, se han reforzado equipos y reorganizado algunos circuitos, en especial durante el encierro.

En lo que se refiere a la red de Atención Primaria, los centros de salud de Pamplona y comarca estarán abiertos los días 6, 8 ,9, 10, 13 y 14 de julio, desde las 08.00 horas hasta las 15.00 horas. En concreto, los centros de salud con esta atención durante las fiestas son todos los de Pamplona (Azpilagaña, Buztintxuri, Casco Viejo, Txantrea, Etxabakoitz, Ermitagaña, II Ensanche, Iturrama, Lezkairu, Mendillorri, Milagrosa, Rochapea, San Jorge y San Juan), además de Ansoáin, Aranguren, Barañáin II, Berriozar, Burlada, Sarriguren, Villava y Zizur Mayor.

Del 3 al 14 de julio no se recogerán muestras del programa de detección precoz de cáncer colorrectal en los centros de salud y consultorios de Pamplona y Comarca. Los días 9, 10, 13 y 14 se pueden entregar las muestras en el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra en horario de 09.15 a 14.30 horas.

Fuera del horario de apertura de los centros de salud, las urgencias serán atendidas por el Servicio de Urgencias Extrahospitalarias (SUE) en Buztintxuri-Pamplona Norte (Avda. Guipúzcoa, 39), los días 7, 11 y 12 de julio, de 8.00 a 22.00 horas; y los días 6, 8, 9, 10, 13, 14 de julio, de 15.00 a 22.00 horas. Por su parte, el ambulatorio Dr. San Martín (C/San Fermín, 29) permanecerá abierto para urgencias de personas adultas durante las 24 horas, todos los días de las fiestas, de manera ininterrumpida, desde las 15.00 horas del viernes 3 de julio hasta las 08.00 horas del miércoles día 15.

La atención no urgente será atendida en los centros de salud los días laborales y se dejará para la asistencia matutina en este centro Dr. San Martín la derivada de los encierros, asistencias relacionadas con las fiestas y personas extranjeras.

En el caso de la atención pediátrica, los días laborales en horario de 08.00 a 15.00 horas hay que contactar con el centro de salud. El centro San Martín atenderá las urgencias pediátricas los días 7, 11 y 12 de julio, de 08.00 a 20.00 horas. Los días 6, 8, 9, 10, 13 y 14 la atención pediátrica será de 15.00 a 20.00 horas.

DISPOSITIVO ESPECIAL PARA ENCIERROS

El dispositivo especial de atención a las personas heridas del encierro estará formado por nueve puestos de atención sanitaria a pie de vallado, con personal médico, de enfermería y socorristas, así como por otros ocho puntos de apoyo con socorristas, a lo que hay que añadir la propia enfermería de la Plaza de Toros. El encierro tiene un recorrido de 848 metros y dispondrá de un punto de atención sanitaria aproximadamente cada 50 metros. Todo el dispositivo de atención estará coordinado desde el Centro 112-SOS Navarra.

Estos puestos estarán situados en el inicio de la Cuesta de Santo Domingo (sede del Departamento de Educación), escaleras del Museo de Navarra, Plaza de Santiago (trasera del Ayuntamiento), escaleras de San Saturnino, Ayuntamiento (2), Mercaderes (2), Bajada de Javier (2), Travesía de Espoz y Mina, Tejería, Duque de Ahumada, Bajada de Labrit, Amaya ('Telefónica' o callejón sur), Hemingway (callejón norte) y Plaza de Toros.

Cruz Roja estará en los puestos de Santo Domingo, Ayuntamiento, Mercaderes, Espoz y Mina, Telefónica, Callejón, gateras e interior de la plaza. DYA, por su parte, estará presente en corrales de Santo Domingo, Plaza de Santiago, y Bajada de Javier.

El dispositivo de transporte sanitario cuenta con 16 ambulancias medicalizables a lo largo del recorrido del encierro, dos de estas de retén en la Plaza del Castillo, para derivarlas desde el Centro 112-SOS Navarra a aquel punto de recorrido que precise de más transporte sanitario. Este dispositivo de asistencia estará atendido por un mínimo de ocho profesionales de medicina, ocho de enfermería, 21 técnicos de transporte, 47 socorristas, nueve operarios de comunicación y ocho coordinadores de puesto.

La atención en el recorrido será prestada con recursos y personal sanitario y de apoyo de Cruz Roja (100), DYA (36) y del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (10 profesionales: 5 de medicina y 5 de enfermería), que llevarán a cabo la asistencia sanitaria desde los propios puestos de atención y el traslado en ambulancia al HUN desde el sector que les asignará, proporcionando en tiempo real información al Centro Coordinador 112 de SOS Navarra sobre las heridas y lesiones de las personas atendidas.

DISPOSITIVO PARA EL CHUPINAZO Y CHUPINAZO TXIKI

El día 6 de julio, con motivo del Chupinazo, habrá varios puestos de atención sanitaria: en Santo Domingo (Departamento de Educación), en la iglesia de San Saturnino y en Paseo Sarasate-Diputación. Como novedad este año, el día 10 de julio se va a celebrar el Chupinazo Txiki, acto que tendrá el mismo dispositivo sanitario que el del día 6.

Estos puestos, instalados en colaboración con Cruz Roja, DYA, Bidean y el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, atenderán las necesidades sanitarias derivadas de golpes y contusiones, cortes con cristales y otras patologías menores.

Este dispositivo estará atendido por un profesional de medicina, tres de enfermería, socorristas, una ambulancia de soporte vital avanzado (SVA), una de soporte vital avanzado de enfermería (SVAE), cinco ambulancias de soporte vital básico (SVB) y dos vehículos de apoyo.

También se contará con un dispositivo denominado de Incidentes de Múltiples Víctimas (IMV) para dar respuesta extrahospitalaria en caso de un suceso que generase un número de pacientes simultáneos por encima de lo habitual, que se ubicará en el aparcamiento del Departamento de Educación.

Todos los efectivos previstos en este dispositivo extraordinario se concentrarán en el aparcamiento situado frente a la puerta principal del Departamento de Educación en la Cuesta de Santo Domingo, para lo cual se acotará el espacio necesario y más cercano a la salida hacia la Cuesta.

Asimismo, Cruz Roja colocará un camión en la Avenida Carlos III/ Calle Roncesvalles para intervenir ante Incidentes de Múltiples Víctimas, tal y como se solicitó en la Junta de Protección Civil. Por parte de DYA Navarra se instalará un hospital de campaña junto con vehículo de intervención en la Plaza de San Francisco.