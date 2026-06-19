Salud recomienda extremar la precaución y proteger a las personas con mayor riesgo ante la alerta por altas temperaturas

Campaña contra el calor. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN) recuerda la necesidad de extremar la precaución ante la alerta roja sanitaria por altas temperaturas activada en la vertiente cantábrica y el Pirineo Navarro, que se prevé se extienda este sábado a toda la Comunidad foral.

Según las previsiones facilitadas por el Ministerio de Sanidad y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el domingo en la vertiente cantábrica y en la Ribera del Ebro se llegarán a alcanzar los 40,4°C y 40,1°C, respectivamente. En el centro de Navarra se prevén hasta 39,1ºC. Además, se espera que las temperaturas elevadas se mantengan durante la semana que viene.

A MAYOR NÚMERO DE FACTORES DE RIESGO, MAYOR VULNERABILIDAD

El calor afecta a todas las personas, aunque existen factores de vulnerabilidad personales, ambientales, laborales o sociales que intensifican sus efectos, siendo los más importantes la edad, el sexo y la existencia de patologías previas. Para prevenir estos efectos negativos, ha indicado el Gobierno foral, se recomienda a la población general beber más agua, incluso sin sensación de sed; no realizar esfuerzos físicos de forma excesiva, sobre todo en las horas de más calor; y evitar la exposición al sol, especialmente en personas mayores de 65 años, menores de 4 años, mujeres embarazadas o en situación de lactancia natural, población trabajadora en actividades con una exposición excesiva al calor y personas con enfermedades crónicas.

Además, Salud Pública aconseja estar en espacios frescos o ducharse con agua templada o fría, emplear sombrero y ropa de tejidos ligeros, y evitar el consumo de bebidas con alcohol, cafeína o azucaradas. También recomienda no permanecer en el interior de vehículos estacionados al sol, aunque estén con las ventanillas abiertas, sobre todo cuando hay menores, personas mayores o animales.

El ISPLN advierte de que un calor excesivo puede provocar una respuesta fisiológica insuficiente, alterando las funciones vitales y provocando, entre otras alteraciones, calambres, agotamiento, deshidratación, piel caliente y enrojecida. Si, pese a haber cesado la exposición, los síntomas persisten o aparecen alteraciones de la conciencia, pulso rápido y débil, respiración rápida y superficial, hay que avisar al teléfono de emergencias (112) para evitar un posible golpe de calor.

EXTREMAR LA PRECAUCIÓN EN EVENTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS

Este fin de semana se prevé la celebración de diferentes eventos deportivos y culturales. Por ello, el ISPLN ha contactado con las entidades organizadoras para transmitirles la importancia de reforzar las medidas preventivas para evitar posibles riesgos para la salud.

Dos de cada diez casos de patología asociada al calor registrados en 2025 se produjeron cuando las personas afectadas estaban haciendo ejercicio físico, según recoge el último informe de este plan. Por ello, es conveniente evitar las horas con temperaturas más elevadas, favorecer una correcta hidratación antes, durante y después de la actividad, así como utilizar ropa ligera, gorra y protección solar.

EN LAS EMPRESAS

El año pasado se notificaron 127 casos de patología asociada al calor, de los cuales el 32% se produjeron durante la actividad laboral. La subdirección de Salud Laboral del ISPLN considera muy importante que, con antelación, las empresas identifiquen y evalúen el riesgo de disconfort y estrés térmico, tanto en días representativos de verano de la zona en la que se ubique la empresa, como en jornadas de alerta sanitaria por elevadas temperaturas.

A partir de los resultados de la evaluación de riesgos, se deben desarrollar todas las medidas preventivas necesarias para garantizar la protección del personal frente a temperaturas y humedades relativas elevadas, así como frente a la radiación solar en el caso de los trabajos al aire libre, ha añadido.

Al mismo tiempo, se debe garantizar una vigilancia específica de la salud en relación a la exposición a temperaturas extremas, con especial atención a la población trabajadora vulnerable (por patologías crónicas, determinada medicación, edad, embarazo...). También es necesario un proceso de aclimatación al calor, que suele requerir de varios días.

En esta línea, se recomienda extremar las medidas preventivas en aquellas personas que inician su actividad laboral en esta época del año (campañas agrícolas, forestales, sustituciones temporales...), "ya que una falta de aclimatación supone una mayor probabilidad de sufrir un golpe de calor".

Por todo ello, con el objetivo de sensibilizar sobre los riesgos de las altas temperaturas y prevenir sus efectos en la salud de toda la población, el departamento de Salud, a través del ISPLN, ha relanzado este año la campaña 'Cabeza fría contra el calor / Burua hotz beroaren aurka'.