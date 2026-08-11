Salud recomienda extremar la precaución y proteger a las personas con mayor riesgo ante la alerta por altas temperaturas

Archivo - Una persona llena una botella de agua de una fuente - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN) incide en la importancia de que "toda la población extreme la precaución" ante la alerta sanitaria por altas temperaturas en la Comunidad foral y recomienda proteger especialmente a las personas con mayor riesgo, como son mayores de 65 años, menores de 4 años, mujeres embarazadas o en situación de lactancia natural, población trabajadora y personas con enfermedades crónicas.

Concretamente, este martes, 11 de agosto, en la Vertiente Cantábrica, Pirineo Navarro y Centro de Navarra se ha activado la alerta roja sanitaria o de riesgo alto, mientras que en la Ribera la alerta es naranja o de riesgo medio.

Según las previsiones facilitadas por el Ministerio de Sanidad y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en los próximos días se esperan temperaturas elevadas en toda Navarra, que rondarán los 39 grados en centro de Navarra y en la Ribera de Ebro.

El miércoles, día del eclipse, se prevé que el termómetro alcance los 35,3 ºC en la Vertiente cantábrica, los 36,4ºC en el Pirineo navarro, 38,5ºC en el centro de Navarra y los 38,7ºC en la Ribera del Ebro.

Por ello, además de remarcar la necesidad de proteger la salud visual, utilizando siempre gafas de eclipse homologadas que cumplan la norma ISO 12312-2 y con el marcado CE, el Departamento de Salud reitera una serie de recomendaciones para prevenir los efectos que el calor puede producir en la salud de la población, teniendo en cuenta que se pasará gran parte de la jornada al aire libre.

Así, aconseja beber abundante agua, de forma frecuente y sin necesidad de tener sed. También conviene evitar o moderar el consumo de bebidas con alcohol, con cafeína o azucaradas; hacer comidas ligeras y mantenerlas en buenas condiciones durante el tiempo que se esté al aire libre.

Protegerse del sol, usar gorras o sombreros, crema solar y ropa holgada de tejidos ligeros y transpirables, tipo algodón o lino, que cubran gran parte del cuerpo para evitar también picaduras; utilizar abanicos o vaporizadores de agua; buscar lugares frescos o zonas de sombra; y evitar permanecer en vehículos estacionados al sol.

Ante la aparición de síntomas, como calambres, debilidad, fatiga, mareos o náuseas, la persona debe hidratarse y descansar en un sitio fresco.

Si los síntomas persisten o aparece piel caliente y enrojecida, alteraciones de la conciencia, pulso rápido y débil, respiración rápida y superficial o convulsiones, hay que ponerse en contacto con profesionales sanitarios.