Salud reforzará en horario de tarde los consultorios de referencia en los 20 puntos oficiales de observación del eclipse

Imagen de una consulta médica - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Salud del Gobierno de Navarra reforzará consultorios de referencia en los 20 puntos oficiales de la red de observación del eclipse con personal de medicina y enfermería, en horario de 15 a 22 horas.

Según han informado desde el Gobierno forfal en una nota, el dispositivo sanitario que se habilitará el 12 de agosto, día del eclipse de sol total que podrá contemplarse en parte de Navarra, estará formado por un total de 28 profesionales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (10 de medicina, 10 de enfermería, 6 TES, 1 TCAE y 1 celador).

En el Área de Pamplona, el consultorio con refuerzo por la tarde será el de Marcilla; en el Área Estella-Lizarra, los consultorios de Cárcar y Lerín; y en el Área Tudela, los de Ribaforada, Castejón, Arguedas y Fitero.

En el resto de los puntos de observación están los equipos de servicios de urgencias rurales en actividad ordinaria urgente. Además, en el Hospital Reina Sofía de Tudela se potenciarán las urgencias con un equipo más de medicina y enfermería, TCAE y celador, desde las 20 horas hasta las 08 horas.

Asimismo, el horario de la segunda ambulancia de soporte vital avanzado, que habitualmente está operativa 12 horas durante el día, se ampliará a 24 horas, de 21 a 09 horas. También se reforzará el Servicio Normal de Urgencias de Tudela, desde las 22 a las 08 horas, con un equipo más de profesionales de enfermería y medicina.

También el Hospital Universitario de Navarra, en lo que se refiere a la actividad asistencial, ha reforzado el personal de enfermería de Oftalmología para un posible incremento en la demanda de pruebas OCT (Tomografía de Coherencia Óptica) en los tres días posteriores al eclipse.

Por su parte, como recomendación/indicación del Servicio de Emergencias, Prevención y Protección Civil y del Departamento de Salud, los ayuntamientos también han contratado ambulancias de soporte vital básico, avanzado y puesto sanitario con personal técnico de emergencias sanitarias (TES), socorristas, médicos y enfermeras, y en algunos casos también se unirán voluntarios del pueblo. Esta medida asegura una primera atención sanitaria en caso necesario.

Según explica el subdirector de las Urgencias en Navarra, Clint Jean Louis Fernández, "es importante este refuerzo en los consultorios de referencia de los 20 puntos oficiales de la red de observación para las primeras atenciones a la ciudadanía y de este modo evitar saturar la red ordinaria de urgencias".

Asimismo, la Subdirección de Urgencias de Navarra ha solicitado el dispositivo de Incidentes de Múltiples Víctimas (IMV) y una ambulancia de soporte vital avanzado por encima de la red ordinaria urgente, que se ubicarán en el consultorio de Marcilla, una zona céntrica entre las 20 poblaciones oficiales.

Estos dispositivos, que funcionarán entre las 17 y las 23 horas, los va a proporcionar la empresa pública de transporte sanitario Bidean.