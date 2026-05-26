Salud rinde homenaje a 65 profesionales de Atención Primaria jubilados en el año 2025

El consejero de Salud del Gobierno de Navarra, Fernando Domínguez, en el homenaje a 65 profesionales de Atención Primaria jubilados en el año 2025. - UNAI BEROIZ-GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Salud del Gobierno foral y el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea han celebrado este martes un acto de homenaje a 65 profesionales de Atención Primaria que se jubilaron durante el año 2025.

El acto, celebrado a mediodía en Civican, ha contado con la presencia del consejero de Salud, Fernando Domínguez, y la gerente de Atención Primaria, Susana Miranda, junto a otros profesionales y familiares. Los profesionales homenajeados corresponden a diferentes perfiles profesionales dentro de la Atención Primaria: profesionales de la medicina, enfermería, trabajo social y administración.

La gerente de Atención Primaria, Susana Miranda, se ha encargado de dar la bienvenida a todos los presentes, a los que ha agradecido el trabajo realizado y su compromiso con la Atención Primaria, "un ámbito que acompaña en el día a día a todos los y las pacientes". "Habéis sabido estar allí cuando los y las pacientes os han necesitado, incluso en circunstancias difíciles", ha afirmado Miranda.

Tras la entrega de los obsequios a los presentes, el consejero, Fernando Domínguez, también les ha dedicado unas palabras, principalmente de agradecimiento, "por el compromiso y aportación al sistema público y su auténtica vocación de servicio a los demás". "Ahora comienza una nueva etapa, diferente, para descansar y disfrutar de vuestras familias y amigos, pero Osasunbidea siempre será vuestra casa", ha dicho el consejero.

Con esta jornada, el Departamento de Salud busca reafirmar su "compromiso con el reconocimiento a quienes han dedicado su vida profesional al servicio público en Atención Primaria del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea". "El acto se consolida como una cita anual que reconoce la contribución esencial a la salud de la ciudadanía navarra", ha señalado.