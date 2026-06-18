Salud traslada la atención del consultorio de Arantza al de Igantzi "de manera preventiva" tras mediciones de gas radón

Sede del Departamento de Salud - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Salud del Gobierno de Navarra traslada desde este viernes la atención del consultorio de Arantza al de Igantzi "de manera preventiva" tras los resultados de mediciones de gas radón.

Según han informado desde el Ejecutivo en una nota, en el año 2025, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), citó a las Comunidades Autónomas para informar sobre los cambios normativos y la Instrucción IS-47 que indica los pasos a seguir para la medición y clasificación de la exposición a gas radón en los centros de trabajo situados en municipios calificados como "de actuación prioritaria", así como las directrices técnicas para realizar las mediciones establecidas.

En el caso de Navarra, según el Apéndice B del DB-HS6 del CTE (código técnico de la edificación), actualizado y confirmado por la Instrucción IS-47 del CSN, los consultorios que se encuentran en municipios de Navarra clasificados como de actuación prioritaria son Arano, Arantza, Bera, Etxalar, Goizueta, Igantzi, Ituren, Lesaka, Luzaide/Valcarlos, Sunbilla, Urdazubi/Urdax y Zubieta.

Ante "la obligación de cumplir esta normativa", desde la subdirección de Salud Laboral se acordó llevar a cabo las mediciones en los centros de trabajo "según lo establecido, contratando a un laboratorio acreditado para las mediciones siguiendo las especificaciones técnicas".

En todos los casos, mediciones "prolongadas en el tiempo" que terminaron de realizarse en el mes de mayo y en el caso de Zubieta se realizarán próximamente, ya que el consultorio se encontraba en obras.

Esta semana, el Departamento de Salud ha recibido los resultados de las mediciones de los consultorios dependientes del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea que se incluyen en esta zona prioritaria y, en uno de ellos, el de Arantza, se han registrado valores superiores a lo establecido en la normativa.

Aunque continuarán las mediciones y "llegarán más resultados, de manera preventiva, y priorizando el principio de precaución", desde mañana este viernes 19 de junio, la atención del consultorio de Arantza se trasladará al consultorio de Igantzi todos los días de la semana, de 08 a 15.20 horas, y se mantendrá la atención a domicilio para los pacientes que así lo requieran.

Para comunicar a la población de Arantza de este cambio de consultorio, además de la información trasladada desde Salud, se dispondrá de un cartel en la puerta del consultorio indicando los horarios de atención en Igantzi.