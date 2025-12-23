La San Silvestre tudelana tendrá este año salida y meta en la Plaza de los Fueros y un nuevo recorrido de 4.200 metros

Presentación de la San Silvestre 2025 de Tudela - AYUNTAMIENTO DE TUDELA

La San Silvestre tudelana, que se celebrará el domingo 31 de diciembre a partir de las 17 horas, tendrá este año salida y meta en la plaza de los Fueros y un nuevo recorrido de 4.200 metros en una única vuelta.

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Tudela, Martín López, ha presentado en rueda de prensa la XLIV Carrera Popular San Silvestre Tudelana 2025 y las novedades de este año.

"Se trata de un cambio de recorrido que permitirá que la San Silvestre tudelana siga creciendo en número de participantes con mayores garantías de seguridad, al evitar cruces y duplicidades de corredores", ha indicado. Además, la salida desde la plaza de los Fueros "aporta un valor añadido al discurrir por un tramo más emblemático, mejor iluminado y más amable para los participantes".

El itinerario partirá de la plaza de los Fueros y continuará por la calle Gaztambide-Carrera, la avenida de Zaragoza hasta la cuesta de la Estación, nuevamente la avenida de Zaragoza, el paseo de Pamplona, la calle Muro, Concarera, San Julián, Verjas, Herrerías y el Centro Histórico de Tudela.

"Otra de las novedades de este año es la introducción de una categoría inclusiva, a propuesta de entidades sociales vinculadas a la discapacidad, que tendrá una distancia de 2.000 metros y se integrará con los corredores de la categoría Sub-14", ha apuntado.

Como en años anteriores, no será necesaria la inscripción previa, únicamente la recogida de dorsales. Para las pruebas escolares, desde prebenjamín hasta Sub-12, los dorsales se podrán recoger en los centros educativos de Primaria del 16 al 19 de diciembre.

Para la prueba popular y las categorías Sub-14 e inclusiva, la recogida se realizará del 17 al 30 de diciembre en las oficinas del SAC del Ayuntamiento de Tudela, en el complejo municipal Ribotas y en la oficina de CaixaBank de la calle Gaztambide-Carrera.

Asimismo, se habilitarán puestos en la plaza de los Fueros una hora antes del inicio de la carrera para la recogida de dorsales de ambas pruebas. Finalmente, el concejal ha animado a todos a participar en esta carrera "y despedir el año practicando deporte".

RECORRIDO DE LAS PRUEBAS

La prueba escolar de 500 metros consistirá en una vuelta al conocido como 'huevo duro', con el siguiente recorrido: plaza de los Fueros, calle Gaztambide-Carrera, avenida de Zaragoza y calle Muro.

La prueba popular de 4.200 metros recorrerá la plaza de los Fueros, calle Gaztambide-Carrera, avenida de Zaragoza, paseo de Pamplona, calle Muro, calle San Julián, calle Verjas, calle Portal, calle Fosal, calle Caldereros, plaza San Nicolás, plaza San Salvador, calle Granados, plaza del Mercado Viejo, calle Chapinerías, calle Rúa, calle Carnicerías, calle Herrerías, plaza San Juan, calle Enseñanza, calle Regacho, calle Gayarre, calle Alberto Pelairea, calle Misericordia, calle Doña María Ugarte y final en la plaza de los Fueros.

PREMIOS

En la categoría prebenjamín se entregará una medalla a todos los niños que finalicen la prueba. En el resto de categorías, se concederá un trofeo a los tres primeros clasificados masculinos y femeninos de cada una de ellas. Además, en las pruebas escolares se entregará una medalla hasta el décimo clasificado.

Por otro lado, a los participantes de cada prueba que compitan en grupos de un mínimo de ocho personas, de ambos sexos y disfrazados con el mismo atuendo, se les entregará un jamón.

La entrega de premios se realizará en la línea de meta a partir de las 18.45 horas. Para la recogida de trofeos será imprescindible la presencia de los atletas premiados.