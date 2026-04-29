Sancionada una expendeduría por vender tabaco a menores en la merindad de Olite

Archivo - Mujer con un cigarro de liar. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Sección Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil de Navarra detectaron en fechas recientes la venta de productos de tabaco a dos menores de edad en una expendeduría de la una localidad de merindad de Olite, en el transcurso de un servicio de vigilancia y control en establecimientos sujetos a normativa específica.

Los hechos se produjeron cuando los agentes observaron la entrada de dos jóvenes en la expendeduría, iniciando una vigilancia discreta del local. Durante la misma comprobaron cómo la persona que atendía el establecimiento procedía a la venta de labores del tabaco a ambos. Tras abandonar el local, los agentes identificaron a los compradores, resultando ser dos menores de 16 años, quienes manifestaron haber adquirido una cajetilla de tabaco cada uno sin que se les hubiera solicitado documentación acreditativa de su mayoría de edad.

Posteriormente, los agentes accedieron al interior del establecimiento, donde la empleada reconoció los hechos. Asimismo, se requirieron los tickets de venta y se procedió a la devolución de las transacciones realizadas, explican desde la Guardia Civil.

Como consecuencia de lo anterior, se confeccionó la correspondiente acta-denuncia por infracción del artículo 3.2 de la Ley 28/2005, de medidas sanitarias frente al tabaquismo, tipificada como infracción grave.

La denuncia fue tramitada al Departamento de Salud del Gobierno de Navarra, que ha iniciado procedimiento sancionador contra el titular de la expendeduría, proponiendo una sanción económica de 6.868 euros.