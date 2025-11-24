Sancionado por desobedecer e insultar a los agentes tras huir de una pelea con varios implicados en Tudela

PAMPLONA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 23 años ha sido sancionado este fin de semana en Tudela por gritar, desobedecer e insultar a agentes de la Policía local tras huir de una pelea en la que había varias personas implicadas.

En concreto, según han informado desde la Policía Local de Tudela, a las 4 horas del viernes los agentes acudieron al Paseo del Queiles tras recibir una llamada que alertaba de una pelea entre varios implicados, que se dispersaron a la llegada de los agentes.

Dos personas salieron corriendo, y al darles alcance, uno de ellos comenzó a gritar, desobedecer e insultar a los agentes actuantes, motivo por el que fue sancionado en base a la Ordenanza de Conductas Cívicas y la Ley de Seguridad Ciudadana.

Por otro lado, el viernes se localizó un ciclomotor tirado en la margen derecha del río tras la llamada de un viandante. La sustracción del vehículo se había denunciado en octubre, por lo que fue retirado al depósito municipal. Se informó al propietario y a la Policía Foral, que lleva la investigación del asunto.

A las 18.30 horas se atendió un accidente de tráfico entre un turismo y un vehículo de movilidad personal, que fue presenciado por un agente de Policía Local fuera de servicio que gestionó los recursos. La conductora del patinete, una mujer de 38 años, circulaba debidamente por el carril bici sentido Fontellas y al cruzar por el paso ciclista junto al de peatones, fue arrollada por el conductor del turismo. La mujer no sufrió lesiones y únicamente se registraron daños, por lo que realizaron parte amistoso.

Durante la noche se registraron varias quejas por ruido entre vecinos, tramitándose denuncia por Ordenanza de Conductas Cívicas en uno de los casos.

Durante la jornada del sábado se realizaron dos mediaciones por disputas en la vía pública, una de ellas en Paseo de los poetas y otra en Ugarte Doña María, y se informó a las personas implicadas sobre su derecho a denunciar lo ocurrido.

A las 21 horas, en Cuesta de la Estación, se detuvo a un varón de 32 años como presunto autor de un delito contra la seguridad vial al conducir un vehículo a motor sin haber obtenido nunca un permiso de conducción. Además, circulaba con un vehículo con placa extranjera, careciendo de permiso de circulación desde 2021 y sin tener concertado un seguro obligatorio, motivo por el que también fue sancionado administrativamente y el vehículo retirado al depósito municipal.

Sobre las 23.30 horas los agentes acudieron de urgencia a la posible localización de dos vehículos cuyos conductores habían iniciado la marcha desde una gasolinera hacia el centro de la ciudad, posiblemente influenciados por la ingesta de alcohol, según manifestaba el testigo alertante que los habían visto consumir.

Los vehículos fueron interceptados y los conductores sometidos a la prueba. Uno de ellos arrojó una tasa de alcohol en aire espirado de 0,36 mg/litro, motivo por el que fue denunciado por infracción muy grave, con una cuantía de 500 euros, y la detracción de 4 puntos del permiso de conducción. Del vehículo se hizo cargo un amigo que dio negativo en la prueba.

El domingo se atendió un accidente en Fuente Canónigo. El conductor de un turismo con remolque, un varón de 72 años, había impactado, por causas que se desconocen, contra un vehículo estacionado en batería y, debido al fuerte impacto, contra un segundo vehículo estacionado. Además, al dar marcha atrás para quitar el turismo, impactó con el remolque sobre un tercer vehículo, produciendo daños en todos ellos. Se localizó a todos los perjudicados y realizaron intercambio de datos entre todos ellos.

En la calle Muro se atendió la caída de un ciclista de 39 años que tras subirse a la acera, perdió el control y cayó al suelo. Fue trasladado al hospital Reina Sofía con fuerte dolor en el hombro. Su diagnóstico ha sido ruptura de clavícula.

A las 5.30 horas en las proximidades de Almajares se detuvo a un varón de 29 años por un presunto delito de malos tratos en el ámbito familiar por violencia de género sobre su mujer, de 21 años, estando la pareja en trámites de separación. El detenido fue trasladado a calabozos de Policía Foral hasta su puesta a disposición judicial.