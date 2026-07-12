Los Sanfermines dedican su penúltimo día a las personas mayores con misa, rondallas y la Orquesta Mondragón

Imagen de archivo de público en San Fermín. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La penúltima jornada de los Sanfermines, este lunes día 13, se dedica a las personas mayores con una programación que tendrá misa y música de rondallas por la mañana y concierto de la Orquesta Mondragón por la tarde. A mediodía, el Ayuntamiento de Pamplona abrirá sus puertas para recibir a varias personas que se han convertido en centenarias en este último año.

La capilla de San Fermín acogerá a partir de las 10.45 horas la misa en honor a las personas mayores. La parte musical de la celebración eucarística correrá a cargo de la Rondalla Armonía. Después, a las 12 horas, la fiesta se trasladará a la plaza de San José con un nuevo concierto. Las tradicionales jotas de estos días dejarán paso precisamente a las rondallas. Actuarán la Ronda Jus la Rocha y la Rondalla Yoar.

Para cerrar la mañana del Día de Personas Mayores, el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, y miembros de la Corporación municipal participarán en la tradicional recepción institucional a las personas que han cumplido cien años desde los pasados Sanfermines. "Una recepción emotiva y con muchos recuerdos para reconocer la impronta y la huella que día a día dejan y han dejado las personas mayores en la sociedad", ha destacado el Ayuntamiento.

LA ORQUESTA MONDRAGÓN EN LA PLAZA DE LA CRUZ

Y como colofón a este Día de las Personas Mayores, el ya habitual concierto especial de la plaza de la Cruz. Pamplona se suma a la gira de celebración de los 50 años de la Orquesta Mondragón, que subirá al escenario de la plaza de la Cruz este lunes a partir de las 20.30 horas. Javier Gurruchaga recordará en directo medio siglo de aventuras musicales, rock, blues, pop y humor irreverente, que convirtieron a la banda en un fenómeno único en la cultura popular española sobre todo de los 80 y principios de los 90.

Para conmemorar este aniversario, la formación regresa con un espectáculo especial que es, ante todo, una gran fiesta de cumpleaños. El público viajará por la historia de la Mondragón, desde sus primeros conciertos en San Sebastián, Bilbao y Madrid, hasta su proyección nacional como referente creativo y rompedor. Sobre el escenario se rendirá homenaje a los músicos, colaboradores y amigos que han dejado huella en este camino: desde artistas e ilustradores que dieron forma al imaginario de la banda, hasta compañeros de viaje que compartieron discos, escenarios y proyectos inolvidables.

No faltarán las canciones que marcaron generaciones, los recuerdos de conciertos emblemáticos y las sorpresas que siempre han caracterizado a la Orquesta Mondragón. Una gran tarta simbólica presidirá esta celebración, de la que brotarán guiños, homenajes y momentos inesperados, en "un espectáculo que combina memoria y vitalidad, irreverencia y emoción".