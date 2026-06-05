Sara Velázquez Arizmendi, nueva presidenta del Colegio de Arquitectos de Navarra. - JOSÉ LUIS LARRIÓN-COLEGIO DE ARQUITECTOS

PAMPLONA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La delegación navarra del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro (COAVN) inicia una nueva etapa con Sara Velázquez Arizmendi como presidenta, tras las recientes elecciones colegiales. Velázquez releva así a Santiago Iribarren Santesteban, quien pasa a desempeñar el cargo de Decano del COAVN. Con su llegada, Sara Velázquez se convierte en la primera mujer en ocupar la presidencia de la delegación navarra.

La nueva presidenta es arquitecto superior por la Universidad de Navarra (1998) y socia del estudio VArquitectos, firma con más de cincuenta años de historia fundada por su padre, Germán Velázquez, en 1973. Desde su incorporación al estudio, Sara Velázquez ha desarrollado una trayectoria profesional de casi tres décadas, cada vez más volcada en la arquitectura sostenible y la eficiencia energética, según ha informado el Colegio de Arquitectos en una nota.

Entre sus obras más destacadas figura el edificio residencial Passivhaus más alto del mundo -las 361 viviendas de Bolueta en Bilbao-, el primer bloque de pisos con certificación Passivhaus en España, en el Soto de Lezkairu (Pamplona), y el primer centro de salud con esa misma certificación, en Lodosa. En el ámbito de la obra pública, ha firmado también la nueva Facultad de Ciencias de la Salud de la UPNA, edificio de energía positiva construido en madera. A lo largo de su carrera ha proyectado más de 2.000 viviendas.

Certificadora Passivhaus y asesora Breeam, Velázquez es además ponente habitual en congresos nacionales e internacionales de referencia y ya formó parte de la Junta Directiva del COAVN Navarra entre 2013 y 2017, "lo que la convierte en una figura conocida y de continuidad para el propio colectivo", ha explicado el Colegio.

La nueva Junta incorpora también a Borja Lorenzana como vocal, en sustitución de Guillermo Garbisu Buesa, quien concluye así su etapa de servicio al colectivo.

El hasta ahora presidente de la delegación de Navarra, Santiago Iribarren Santesteban, asume el cargo de Decano del COAVN, que aglutina las delegaciones de Navarra, Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. Por encima de las delegaciones, el Decanato ejerce la máxima representación institucional del Colegio, cargo que Iribarren asume en sustitución del arquitecto vizcaíno José María González-Pinto Arrilaga.

Iribarren, arquitecto pamplonés con más de tres décadas de ejercicio profesional, ha presidido la delegación navarra desde junio de 2023 hasta la actualidad.

La Junta Directiva del COAVN en Navarra, con nueve miembros, representa a cerca de un millar de arquitectos.