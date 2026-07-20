Sayas califica de "salvajada" la agresión en Berriozar y critica el "pasteleo" de María Chivite con EH Bildu

Sergio Sayas. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PPN, Sergio Sayas, ha calificado de "salvajada" la agresión por parte de un grupo de encapuchados a aficionados que seguían la final del Mundial en una terraza en Berriozar, y ha censurado el "pasteleo" de la presidenta navarra, María Chivite, "con EH Bildu".

Sayas ha condenado de la manera "más rotunda posible" este ataque, que "es una muestra más de cómo esta gentuza totalitaria sigue sin entender qué es la libertad". "Vimos cómo la kale borroka sigue estando presente en esta Comunidad y está más envalentonada que nunca por el blanqueamiento que están haciendo de ellos los gobiernos de Chivite y de Sánchez", ha agregado.

Según ha dicho, "es lamentable que esta mañana ni el Gobierno de Navarra ni el PSN no hayan hecho una condena de estos hechos". "Demuestra el pasteleo que tiene María Chivite con EH Bildu", ha censurado, para exigir que "todas las fuerzas democráticas condenen unos hechos que son inadmisibles".

"Lo de ayer era un acto organizado, preparado, de gente con las cabezas tapadas, con palos para hacer violencia y eso exige la condena de cualquier partido democrática y exige la ruptura de cualquier acuerdo con la gente que está respaldando y blanqueando esto. Chivite tiene que romper sus acuerdos con Bildu y Sánchez tiene que romper sus acuerdos con Bildu", ha expuesto Sayas.

En una rueda de prensa, Sergio Sayas ha señalado que, tras proclamarse la selección española campeona del mundo de fútbol, "hoy es un día de felicidad para todos los españoles, una felicidad compartida, con una final memorable". La victoria de España, ha dicho, "fue el broche de oro a una trayectoria que simboliza lo mejor de un país". "Ayer, le pese a quien le pese, Navarra demostró que está con España y con la selección, y lo demostró llenando todas las plazas de esta Comunidad, fundamentalmente en Tudela y en la Plaza del Castillo de Pamplona, donde no cabía ni un alfiler", ha afirmado.